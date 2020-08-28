Нет, не смогу соревноваться с Replay. Он тут просто жжет.
А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами, не скатываясь к оскорблениям.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:22
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:21
artsofpics
Такое же говорили про Украину.
Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".
Просто, анализируйте.
1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.
Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".
Бомба замедоенного действия.
2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.
Виновным назовут Бацьку.
Протестное движение, будет нарастать.
3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала
У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.
4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.
Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.
Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.
У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.
Вопрос врепени, когда полыхнёт...
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:44
Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.
1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила);
2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну);
3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает );
4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.
Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.
ЗЫ: По НЕХТА уже пошла отписка подписчиков и она будет только нарастать если ничего не изменится - людям скучно смотреть на сцепления и махания флагами. Очевидно, что кукловоды в Польше это тоже понимают - ждем их ход пока все это совсем не прокисло.
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