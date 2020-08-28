Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую". Просто, анализируйте. 1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал. Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей". Бомба замедоенного действия. 2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения. Виновным назовут Бацьку. Протестное движение, будет нарастать. 3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр. 4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы. Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.
Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так. У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.
Replay написав:Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".
Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.
Replay написав:Просто, анализируйте. 1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал. Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей". Бомба замедоенного действия. 2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения. Виновным назовут Бацьку. Протестное движение, будет нарастать. 3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр. 4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы. Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.
Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так. У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.
Вопрос врепени, когда полыхнёт...
1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила); 2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну); 3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает ); 4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.
Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.
ЗЫ: По НЕХТА уже пошла отписка подписчиков и она будет только нарастать если ничего не изменится - людям скучно смотреть на сцепления и махания флагами. Очевидно, что кукловоды в Польше это тоже понимают - ждем их ход пока все это совсем не прокисло.
Replay написав:Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".
Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.
Replay написав:Просто, анализируйте. 1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал. Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей". Бомба замедоенного действия. 2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения. Виновным назовут Бацьку. Протестное движение, будет нарастать. 3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр. 4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы. Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.
Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так. У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.
Вопрос врепени, когда полыхнёт...
1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила); 2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну); 3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает ); 4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.
Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.
ЗЫ: По НЕХТА уже пошла отписка подписчиков и она будет только нарастать если ничего не изменится - людям скучно смотреть на сцепления и махания флагами. Очевидно, что кукловоды в Польше это тоже понимают - ждем их ход пока все это совсем не прокисло.
Колективний Захід не зробив з України "вітрину демократії та процвітання". Може зажлобився на гроші, може інші причини, але в РБ, як кажуть "нема дурних". Холодильник переміг телевізора.
спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти? https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI
Клаус написав:спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти? https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI
Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи. Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги Rozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе