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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:22

  Ukrainian написав:artsofpics
Потролити вирішив?

Нет, не смогу соревноваться с Replay. Он тут просто жжет.
А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами, не скатываясь к оскорблениям.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:21

artsofpics
Никакой войны там не будет.

Такое же говорили про Украину.
А кто с кем воевать будет?

Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".
Просто, анализируйте.
1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.
Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".
Бомба замедоенного действия.
2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.
Виновным назовут Бацьку.
Протестное движение, будет нарастать.
3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала
У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.
4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.
Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.

Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.
У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.

Вопрос врепени, когда полыхнёт...
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:44

  Replay написав:Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".

Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.

  Replay написав:Просто, анализируйте.
1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.
Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".
Бомба замедоенного действия.
2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.
Виновным назовут Бацьку.
Протестное движение, будет нарастать.
3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала
У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.
4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.
Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.

Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.
У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.

Вопрос врепени, когда полыхнёт...

1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила);
2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну);
3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает :P );
4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают :P А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.

Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.

ЗЫ: По НЕХТА уже пошла отписка подписчиков и она будет только нарастать если ничего не изменится - людям скучно смотреть на сцепления и махания флагами. Очевидно, что кукловоды в Польше это тоже понимают - ждем их ход пока все это совсем не прокисло.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:39

  artsofpics написав:
  Replay написав:Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".

Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.

  Replay написав:Просто, анализируйте.
1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.
Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".
Бомба замедоенного действия.
2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.
Виновным назовут Бацьку.
Протестное движение, будет нарастать.
3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала
У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.
4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.
Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.

Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.
У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.

Вопрос врепени, когда полыхнёт...

1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила);
2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну);
3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает :P );
4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают :P А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.

Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.

ЗЫ: По НЕХТА уже пошла отписка подписчиков и она будет только нарастать если ничего не изменится - людям скучно смотреть на сцепления и махания флагами. Очевидно, что кукловоды в Польше это тоже понимают - ждем их ход пока все это совсем не прокисло.

Колективний Захід не зробив з України "вітрину демократії та процвітання". Може зажлобився на гроші, може інші причини, але в РБ, як кажуть "нема дурних". Холодильник переміг телевізора.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05

спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?
https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:50

  Клаус написав:спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?
https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI

Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.
Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги
Зображення
Rozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе :)
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:25

  artsofpics написав:
  Клаус написав:спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?
https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI

Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.
Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги
Зображення
Rozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе :)

Ось не зрозумів де тут пропаганда?
Ну платять податки в США - що тут такого?
Живуть вони в Білорусії, співробітники живуть в Білорусії. Гроші тратять в Білорусії.
Очевидно вони з власної волі підтримують протести - до чого тут "владельцы этих компаний"?
andrijk777
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