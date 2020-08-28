Нет, не смогу соревноваться с Replay. Он тут просто жжет.
А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами, не скатываясь к оскорблениям.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:22
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:21
artsofpics
Такое же говорили про Украину.
Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".
Просто, анализируйте.
1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.
Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".
Бомба замедоенного действия.
2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.
Виновным назовут Бацьку.
Протестное движение, будет нарастать.
3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала
У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.
4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.
Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.
Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.
У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.
Вопрос врепени, когда полыхнёт...
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:44
Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.
1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила);
2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну);
3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает );
4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.
Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.
ЗЫ: По НЕХТА уже пошла отписка подписчиков и она будет только нарастать если ничего не изменится - людям скучно смотреть на сцепления и махания флагами. Очевидно, что кукловоды в Польше это тоже понимают - ждем их ход пока все это совсем не прокисло.
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:39
Колективний Захід не зробив з України "вітрину демократії та процвітання". Може зажлобився на гроші, може інші причини, але в РБ, як кажуть "нема дурних". Холодильник переміг телевізора.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05
спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:50
Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.
Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги
Rozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе
Додано: Суб 29 сер, 2020 12:25
Ось не зрозумів де тут пропаганда?
Ну платять податки в США - що тут такого?
Живуть вони в Білорусії, співробітники живуть в Білорусії. Гроші тратять в Білорусії.
Очевидно вони з власної волі підтримують протести - до чого тут "владельцы этих компаний"?
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:44
Смішна така постановка питання.
А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків.
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:08
Не верно выразился. Перекручивание и манипулирование фактами с целью пропаганды.
А про остальное - тогда о чем же статья? "IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих"...
А поддержали несколько совладельцев американских компаний, которые имеют белорусские корни. И как-то совсем не кажется это страшным для экономики Беларуси, правда?
ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:18
Не занимайтесь онанизмом.
РФ взяла полностью под контроль РБ. На уровне среднего командного звена силовых структур и планирования.
Остальное загон Луки в стойло, а белорусов под РФские условия содержания.
Остальное чисто процес переваривания РБ.
Поэтому уже сегодня, не имеет значения кто у руля - это непосредственно по Лукашенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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