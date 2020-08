Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України. Політика та гроші

Політична ситуація в Білорусі



Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:22

Потролити вирішив? Потролити вирішив?

Нет, не смогу соревноваться с Replay. Он тут просто жжет.

artsofpics

Нет, не смогу соревноваться с Replay. Он тут просто жжет.

А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами, не скатываясь к оскорблениям.

Повідомлень: 27 З нами з: 20.08.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 00:21 artsofpics Никакой войны там не будет.

Такое же говорили про Украину.

А кто с кем воевать будет?

Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".

Просто, анализируйте.

1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.

Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".

Бомба замедоенного действия.

2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.

Виновным назовут Бацьку.

Протестное движение, будет нарастать.

3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала

У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.

4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.

Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.



Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.

У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.



Повідомлень: 2122 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 01:44 Replay написав: Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".

Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".

Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.



Replay написав: Просто, анализируйте.

1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.

Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".

Бомба замедоенного действия.

2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.

Виновным назовут Бацьку.

Протестное движение, будет нарастать.

3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала

У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.

4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.

Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.



Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.

У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.



1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила);

2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну);

3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает );

4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.



Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.



artsofpics

Додано: Суб 29 сер, 2020 09:39

Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".

Согласен, но зомбирование быстро проходит без накачки. И соотношение ну явно не в пользу белокрасных. Они, конечно, надувают щеки и говорят про большинство и президента Тихановскую, но это же очевидный бред. Ее никто вменяемый не признает. Хотя... после треша с Гуайдо - удивляться бредовым заявлениям сложно.



Replay написав: Просто, анализируйте.

1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.

Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".

Бомба замедоенного действия.

2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.

Виновным назовут Бацьку.

Протестное движение, будет нарастать.

3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала

У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.

4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.

Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.



Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.

У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.



1. Рейтинг упал, но большинство за ним (а главное - за ним сила);

2. Экономика будет падать везде. И тут Лукашенко просто крайний. С другой стороны он опирается на гос предприятия, а это свалить сложнее (забастовки, очевидно, провалились - нужно быть совсем не в себе чтобы так уничтожать свою страну);

3. Это бабло в страну не пустят. Скорее всего для стабилизации эконом ситуации получат валютный кредит у русских (что-то мне это напоминает );

4. Да уже пытались уголовника назначить героем. Ну так себе вышло. Я думаю, что массовые жертвы - это единственный шанс оппозиции. Но как их спровоцировать не скомпрометировав себя? Омон стал таким культурным, что аж смешно - просят разойтись, но руками не трогают А, если вспомнить Украину, то в январе 2014 затухающий майдан вспыхивал именно благодаря непонятным смертям. Так что можем и тут ждать погибших, в смерти которых обвинят ментов.



Я думаю, что на примере Украины и Лукашенко и русские много чего усвоили. И тут нельзя сыграть той же картой. Нужна новая методичка (или это продолжение старой). Цепи солидарности и вялое брожение по площадям просто деморализует сторонников и скоро вообще никто и никуда не будет выходить.



Колективний Захід не зробив з України "вітрину демократії та процвітання". Може зажлобився на гроші, може інші причини, але в РБ, як кажуть "нема дурних". Холодильник переміг телевізора.

https://fi202x.blogspot.com/

flyman

Повідомлень: 21282 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1160 раз. Подякували: 1538 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05

https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти? Клаус Повідомлень: 981 З нами з: 04.10.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 11:50 Клаус написав: спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?

https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?

Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.

Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги



Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.

Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги

Rozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе

artsofpics

Додано: Суб 29 сер, 2020 12:25

https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?

Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.

Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налоги



Rozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе Типичная западная оголтелая пропаганда, основанная на лжи.Открываем широко глаза и смотрим где эти "белорусские IT компании" платят налогиRozum Robotics - разработка в Беларуси, а рынок сбыта... ну вы поняли. Я прям вижу как владельцы этих компаний, зарабатывающих в США, поддержали Лукашенко, ага, и демократия себя проявит во всей красе

Ось не зрозумів де тут пропаганда?

Ну платять податки в США - що тут такого?

Живуть вони в Білорусії, співробітники живуть в Білорусії. Гроші тратять в Білорусії.

Ось не зрозумів де тут пропаганда?

Ну платять податки в США - що тут такого?

Живуть вони в Білорусії, співробітники живуть в Білорусії. Гроші тратять в Білорусії.

Очевидно вони з власної волі підтримують протести - до чого тут "владельцы этих компаний"?

andrijk777

Додано: Суб 29 сер, 2020 13:44

Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.

Смішна така постановка питання.

А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків.

andrijk777

Смішна така постановка питання.

А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків. Смішна така постановка питання.А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків. andrijk777

Повідомлень: 2439 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:08 andrijk777 написав: Ось не зрозумів де тут пропаганда?

Ну платять податки в США - що тут такого?

Живуть вони в Білорусії, співробітники живуть в Білорусії. Гроші тратять в Білорусії.

Очевидно вони з власної волі підтримують протести - до чого тут "владельцы этих компаний"? Ось не зрозумів де тутНу платять податки в США - що тут такого?Живуть вони в Білорусії, співробітники живуть в Білорусії. Гроші тратять в Білорусії.Очевидно вони з власної волі підтримують протести - до чого тут "владельцы этих компаний"?

Не верно выразился. Перекручивание и манипулирование фактами с целью пропаганды.

А про остальное - тогда о чем же статья? "IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих"...

А поддержали несколько совладельцев американских компаний, которые имеют белорусские корни. И как-то совсем не кажется это страшным для экономики Беларуси, правда?



ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности. Не верно выразился. Перекручивание и манипулирование фактами с целью пропаганды.А про остальное - тогда о чем же статья? "IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих"...А поддержали несколько совладельцев американских компаний, которые имеют белорусские корни. И как-то совсем не кажется это страшным для экономики Беларуси, правда?ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности. artsofpics

Повідомлень: 27 З нами з: 20.08.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:18 Не занимайтесь онанизмом.

РФ взяла полностью под контроль РБ. На уровне среднего командного звена силовых структур и планирования.

Остальное загон Луки в стойло, а белорусов под РФские условия содержания.





Остальное чисто процес переваривания РБ.



Поэтому уже сегодня, не имеет значения кто у руля - это непосредственно по Лукашенко. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

