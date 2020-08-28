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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:19

Re: Політична ситуація в Білорусі

думаю у нас полгода ,не менее, до каких-либо сакральных жертв или изменений
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:25

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.

Смішна така постановка питання. :D :D
А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків.

не підтримали, хоча поряд була злиденна Польща
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:29

  artsofpics написав:ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.

Все вірно.
Що значить я цьому радий??? - я це сприймаю як дійсність, реальність.
І ці "копейки", це для США - "копейки", для Білорусії(України) це зовсім не "копейки".
Просто тут такий "нюанс" - коли тебе(ІТ) "взяли" ні за що і 2 дні дубасили дубинками, я серйозно задумаю над тим - а не звалити мені з цієї Білорусії. І не тільки я, але й 10 моїх знайомих, після моїх "захоплюючих пригод".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:07

  Kudrjavuy написав:Не занимайтесь онанизмом.
РФ взяла полностью под контроль РБ. На уровне среднего командного звена силовых структур и планирования.
Остальное загон Луки в стойло, а белорусов под РФские условия содержания.


Остальное чисто процес переваривания РБ.

Поэтому уже сегодня, не имеет значения кто у руля - это непосредственно по Лукашенко.

И чуть ли не в первую очередь это отразится на нас:
Беларусь с 1 сентября повышает пошлины на экспорт нефти и бензина
12:03, сегодня https://strana.ua/news/286788-poshliny- ... arusi.html

- Так, что держите карман шире.
........
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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