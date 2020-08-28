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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:19
думаю у нас полгода ,не менее, до каких-либо сакральных жертв или изменений
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yama
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:25
andrijk777 написав: artsofpics написав:
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Смішна така постановка питання.
А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків.
не підтримали, хоча поряд була злиденна Польща
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:29
artsofpics написав:
ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.
Все вірно.
Що значить я цьому радий??? - я це сприймаю як дійсність, реальність.
І ці "копейки", це для США - "копейки", для Білорусії(України) це зовсім не "копейки".
Просто тут такий "нюанс" - коли тебе(ІТ) "взяли" ні за що і 2 дні дубасили дубинками, я серйозно задумаю над тим - а не звалити мені з цієї Білорусії. І не тільки я, але й 10 моїх знайомих, після моїх "захоплюючих пригод".
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Додано: Суб 29 сер, 2020 15:07
Kudrjavuy написав:
Не занимайтесь онанизмом.
РФ взяла полностью под контроль РБ. На уровне среднего командного звена силовых структур и планирования.
Остальное загон Луки в стойло, а белорусов под РФские условия содержания.
Остальное чисто процес переваривания РБ.Поэтому уже сегодня, не имеет значения кто у руля - это непосредственно по Лукашенко.
И чуть ли не в первую очередь это отразится на нас:
- Так, что держите карман шире.
........
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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