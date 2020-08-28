artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Смішна така постановка питання. А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків.
artsofpics написав:ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.
Все вірно. Що значить я цьому радий??? - я це сприймаю як дійсність, реальність. І ці "копейки", це для США - "копейки", для Білорусії(України) це зовсім не "копейки". Просто тут такий "нюанс" - коли тебе(ІТ) "взяли" ні за що і 2 дні дубасили дубинками, я серйозно задумаюсь над тим - а не звалити мені з цієї Білорусії. І не тільки я, але й 10 моїх знайомих, після моїх "захоплюючих пригод".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 29 сер, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Не занимайтесь онанизмом. РФ взяла полностью под контроль РБ. На уровне среднего командного звена силовых структур и планирования. Остальное загон Луки в стойло, а белорусов под РФские условия содержания.
Остальное чисто процес переваривания РБ.
Поэтому уже сегодня, не имеет значения кто у руля - это непосредственно по Лукашенко.
И чуть ли не в первую очередь это отразится на нас:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
artsofpics написав:ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.
Все вірно. Що значить я цьому радий??? - я це сприймаю як дійсність, реальність. І ці "копейки", це для США - "копейки", для Білорусії(України) це зовсім не "копейки". Просто тут такий "нюанс" - коли тебе(ІТ) "взяли" ні за що і 2 дні дубасили дубинками, я серйозно задумаюсь над тим - а не звалити мені з цієї Білорусії. І не тільки я, але й 10 моїх знайомих, після моїх "захоплюючих пригод".
Не надо ля-ля - аполитичных людей никто и никогда не трогал. По отдельности может эти люди и ничего особенного не делали, но все вместе пытаются развалить страну, будучи ведомыми с пустыми лозунгами. А сказки про побитых детей уже не работают.
Клаус написав:спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти? https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI
Кстати, о лицемерии... Эти люди закрыли свои офисы и вышли на забастовку? Или их коллективы? Или это только для наивных лошков с гос предприятий? Эти уважаемые господа считают деньги и такой ерундой не занимаются? Лицемерие и двойные стандарты - это настоящее лицо "псевдодемократии", которую разнесли как заразу по миру.
artsofpics написав:Не надо ля-ля - аполитичных людей никто и никогда не трогал. По отдельности может эти люди и ничего особенного не делали, но все вместе пытаются развалить страну, будучи ведомыми с пустыми лозунгами. А сказки про побитых детей уже не работают.