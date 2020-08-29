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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:19

Re: Політична ситуація в Білорусі

думаю у нас полгода ,не менее, до каких-либо сакральных жертв или изменений
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:25

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.

Смішна така постановка питання. :D :D
А якби людям в СРСР в 1989 описали їх життя в 90-х - багато б людей підтримали незалежність? Горбачова би на руках в Кремль занесли і повиганяли всяких Єльцинів і Кравчуків.

не підтримали, хоча поряд була злиденна Польща
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:29

  artsofpics написав:ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.

Все вірно.
Що значить я цьому радий??? - я це сприймаю як дійсність, реальність.
І ці "копейки", це для США - "копейки", для Білорусії(України) це зовсім не "копейки".
Просто тут такий "нюанс" - коли тебе(ІТ) "взяли" ні за що і 2 дні дубасили дубинками, я серйозно задумаюсь над тим - а не звалити мені з цієї Білорусії. І не тільки я, але й 10 моїх знайомих, після моїх "захоплюючих пригод".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 29 сер, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:07

  Kudrjavuy написав:Не занимайтесь онанизмом.
РФ взяла полностью под контроль РБ. На уровне среднего командного звена силовых структур и планирования.
Остальное загон Луки в стойло, а белорусов под РФские условия содержания.


Остальное чисто процес переваривания РБ.

Поэтому уже сегодня, не имеет значения кто у руля - это непосредственно по Лукашенко.

И чуть ли не в первую очередь это отразится на нас:
Беларусь с 1 сентября повышает пошлины на экспорт нефти и бензина
12:03, сегодня https://strana.ua/news/286788-poshliny- ... arusi.html

- Так, что держите карман шире.
........
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:52

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:ЗЫ: в данном случае, как обычно, речь идет про аутсорс - Беларусь как и Украина, Индия, Россия и тд. - это просто дешевая рабочая сила для западных компаний. В страну заводятся только зарплаты, а это копейки на фоне прибыли, которая платится там. Если вы такому рады - у вас комплекс неполноценности.

Все вірно.
Що значить я цьому радий??? - я це сприймаю як дійсність, реальність.
І ці "копейки", це для США - "копейки", для Білорусії(України) це зовсім не "копейки".
Просто тут такий "нюанс" - коли тебе(ІТ) "взяли" ні за що і 2 дні дубасили дубинками, я серйозно задумаюсь над тим - а не звалити мені з цієї Білорусії. І не тільки я, але й 10 моїх знайомих, після моїх "захоплюючих пригод".

Не надо ля-ля - аполитичных людей никто и никогда не трогал. По отдельности может эти люди и ничего особенного не делали, но все вместе пытаются развалить страну, будучи ведомыми с пустыми лозунгами.
А сказки про побитых детей уже не работают.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:55

  Клаус написав:спецвыпуск о Беларуси.. IT-индустрия, которой Беларусь прославилась за последние десять лет, поддержала протестующих. основатели крупных компаний Микита Микадо и Аркадий Добкин (PandaDoc и EPAM Systems) рассказали, почему бизнес не смог остаться в стороне от политических событий. А совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский вспомнил, как был задержан и оказался в Окрестино и Жодино. Какое будущее ждет IT-индустрию, если Лукашенко останется у власти?
https://www.youtube.com/watch?v=UnFVyfGC-rI

Кстати, о лицемерии... Эти люди закрыли свои офисы и вышли на забастовку? Или их коллективы? Или это только для наивных лошков с гос предприятий? Эти уважаемые господа считают деньги и такой ерундой не занимаются?
Лицемерие и двойные стандарты - это настоящее лицо "псевдодемократии", которую разнесли как заразу по миру.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:15

  artsofpics написав:Не надо ля-ля - аполитичных людей никто и никогда не трогал. По отдельности может эти люди и ничего особенного не делали, но все вместе пытаются развалить страну, будучи ведомыми с пустыми лозунгами.
А сказки про побитых детей уже не работают.

https://charter97.org/ru/news/2020/8/28/391242/
Таких історій багато. Лінь шукати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:45

Довго думав-гадав чого це Лукашенко взяв автомат, взяв Колю, одівся в броню і бігав "шугав" усіх. Активна фаза протестів вже пройшла, ніщо йому не загрожує - чого це він "вдруг заволновался".
Пояснення що він "спятил" - це пояснення для наївних і недалеких людей.

А тепер я знаю причину:
https://belaruspartisan.by/politic/510710/
Лукашенко просив США можливості втечі туди з збереженням капіталів! США - відмовили.
Цей Швец, фантазер ще той, але схоже ця інформація правдива.

Фактично це означає тупік для Луки. Втекти в Росію він звичайно може, але гарантію його капіталу йому не дадуть, та і гарантії ці мало важать. Всі ми пам'ятаємо долю Януковича.
Отже вихід один - триматись Білорусії. Триматись до кінця. Навіть якщо зарплата там буде 10$ - триматись.
Тому ці всі мирні протести з квіточками - це нічого не дасть. Кінець кінцем йому це набридне - і він їх розжене силою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:21

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:Не надо ля-ля - аполитичных людей никто и никогда не трогал. По отдельности может эти люди и ничего особенного не делали, но все вместе пытаются развалить страну, будучи ведомыми с пустыми лозунгами.
А сказки про побитых детей уже не работают.

https://charter97.org/ru/news/2020/8/28/391242/
Таких історій багато. Лінь шукати.

Ну просто фантазеры эпистолярного жанра
Зображення
А мораль одна - они фашисты, звери, а мы - невинные и пострадали ни за что.
Таких сказок можно придумать море и приукрасить посильнее :lol:
artsofpics
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