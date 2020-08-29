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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36

Re: Політична ситуація в Білорусі

В шведском городе Мальмё массовые беспорядки. Протестующие блокировали улицы, нападали на полицейских, устраивали пожары. Десятки людей арестованы, несколько полицейских пострадали.

Прямо сейчас в Берлине проходит самая массовая акция протеста за последние 15 лет, люди недовольны политикой властей, в том числе мерами против коронавируса. Уже начались аресты, к городу стягиваются дополнительные силы и тяжёлая техника, включая подразделения бундесвера (причём с танками).

В США вспыхнула новая волна протестов в штате Висконсин из-за стрельбы офицеров полиции по темнокожему американцу. Во время массовых беспорядков погибли два человека и несколько людей ранены. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, в ответ летят камни, петарды и бутылки. Для подавления протестов Трамп пообещал ввод нацгвардии и федеральных войск. Вообще, в США и без Висконсина накал такой, что в британской Daily Mail вышла статья историка Доминика Сэндбрука, в которой он сравнил беспорядки в США с приходом к власти Гитлера в Германии.

В Ливии, где США и Европа с таким тщанием насаждали демократию и порядок, во время мирных митингов против правительства национального согласия похищены шесть демонстрантов и несколько человек ранены в результате использования огнестрельного оружия.

А теперь внимание! Сегодня ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали... Минск прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа.
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