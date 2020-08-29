|
|
|
Політична ситуація в Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36
В шведском городе Мальмё массовые беспорядки. Протестующие блокировали улицы, нападали на полицейских, устраивали пожары. Десятки людей арестованы, несколько полицейских пострадали.
Прямо сейчас в Берлине проходит самая массовая акция протеста за последние 15 лет, люди недовольны политикой властей, в том числе мерами против коронавируса. Уже начались аресты, к городу стягиваются дополнительные силы и тяжёлая техника, включая подразделения бундесвера (причём с танками).
В США вспыхнула новая волна протестов в штате Висконсин из-за стрельбы офицеров полиции по темнокожему американцу. Во время массовых беспорядков погибли два человека и несколько людей ранены. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, в ответ летят камни, петарды и бутылки. Для подавления протестов Трамп пообещал ввод нацгвардии и федеральных войск. Вообще, в США и без Висконсина накал такой, что в британской Daily Mail вышла статья историка Доминика Сэндбрука, в которой он сравнил беспорядки в США с приходом к власти Гитлера в Германии.
В Ливии, где США и Европа с таким тщанием насаждали демократию и порядок, во время мирных митингов против правительства национального согласия похищены шесть демонстрантов и несколько человек ранены в результате использования огнестрельного оружия.
А теперь внимание! Сегодня ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали... Минск прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа.
-
artsofpics
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 20.08.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:21
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:50
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8898
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:01
andrijk777 и Ukrainian
А что бы вы сделали и на что были бы способны, если бы считали, что эти люди хотят уничтожить вашу страну, сделать мизерными пенсии ваших родителей, внедрить де*** систему образования для ваших детей (тем самым лишив их будущего - разве что в Польше на клубнике), уничтожения и приватизации по карманам всего и вся? Лично я бы еще не то сделал.
ЗЫ: Это не значит, что я верю или не верю в эти истории. Вы когда-нибудь задумывались до событий в Беларуси об отношении силовых ведомств в любой стране (в т.ч. в нашей) к задержанному человеку?
ЗЫ2: часть этих невинных жертв режима вела себя так в первый день протестов
-
artsofpics
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 20.08.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:08
artsofpics написав:
А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами,
не скатываясь к оскорблениям.
artsofpics написав:Ну просто фантазеры эпистолярного жанраТаких сказок можно придумать море
и приукрасить посильнее
artsofpics написав:
ЗЫ: Это не значит, что я верю или не верю в эти истории.
Прикольний такий персонаж artsofpics
Якщо ці історії "просто фантазии", то що я вам можу ще доказати?
В США вбивають невинних, а в Білорусії все по-чесному і по закону - ок, вірте собі в це дальше, в мене більше аргументів немає.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|