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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36

Re: Політична ситуація в Білорусі

В шведском городе Мальмё массовые беспорядки. Протестующие блокировали улицы, нападали на полицейских, устраивали пожары. Десятки людей арестованы, несколько полицейских пострадали.

Прямо сейчас в Берлине проходит самая массовая акция протеста за последние 15 лет, люди недовольны политикой властей, в том числе мерами против коронавируса. Уже начались аресты, к городу стягиваются дополнительные силы и тяжёлая техника, включая подразделения бундесвера (причём с танками).

В США вспыхнула новая волна протестов в штате Висконсин из-за стрельбы офицеров полиции по темнокожему американцу. Во время массовых беспорядков погибли два человека и несколько людей ранены. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, в ответ летят камни, петарды и бутылки. Для подавления протестов Трамп пообещал ввод нацгвардии и федеральных войск. Вообще, в США и без Висконсина накал такой, что в британской Daily Mail вышла статья историка Доминика Сэндбрука, в которой он сравнил беспорядки в США с приходом к власти Гитлера в Германии.

В Ливии, где США и Европа с таким тщанием насаждали демократию и порядок, во время мирных митингов против правительства национального согласия похищены шесть демонстрантов и несколько человек ранены в результате использования огнестрельного оружия.

А теперь внимание! Сегодня ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали... Минск прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:21

artsofpics
Цей також фантазер?:
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:50

  andrijk777 написав:artsofpics
Цей також фантазер?:
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU

Жесть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:01

andrijk777 и Ukrainian
А что бы вы сделали и на что были бы способны, если бы считали, что эти люди хотят уничтожить вашу страну, сделать мизерными пенсии ваших родителей, внедрить де*** систему образования для ваших детей (тем самым лишив их будущего - разве что в Польше на клубнике), уничтожения и приватизации по карманам всего и вся? Лично я бы еще не то сделал.

ЗЫ: Это не значит, что я верю или не верю в эти истории. Вы когда-нибудь задумывались до событий в Беларуси об отношении силовых ведомств в любой стране (в т.ч. в нашей) к задержанному человеку?
ЗЫ2: часть этих невинных жертв режима вела себя так в первый день протестов
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:08

  artsofpics написав:А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами, не скатываясь к оскорблениям.

  artsofpics написав:Ну просто фантазеры эпистолярного жанра

Таких сказок можно придумать море и приукрасить посильнее :lol:

  artsofpics написав:ЗЫ: Это не значит, что я верю или не верю в эти истории.

Прикольний такий персонаж artsofpics :D :D
Якщо ці історії "просто фантазии", то що я вам можу ще доказати?
В США вбивають невинних, а в Білорусії все по-чесному і по закону - ок, вірте собі в це дальше, в мене більше аргументів немає.
andrijk777
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  #<1 ... 9899100101
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