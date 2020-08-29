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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:05

  Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»

Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:15

  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»

Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.

Ну от дивіться і формуйте


А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:27

  Ukrainian написав:
  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»

Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.

Ну от дивіться і формуйте

А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ

Если вы верите радио свобода, вы или наивный или ...
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:31

artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що був блогером та показав паспорт Россії).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:34

  Ukrainian написав:artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що показав паспорт Россії).

Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный? :lol:

И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:40

artsofpics
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.

Осторожно!
Можете сломать парню привычное и понятное "ТВ" мировоззрение! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:45

  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що показав паспорт Россії).

Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный? :lol:

И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.

Українськомовний я як більша частина населення України. Росії чи Россії яка різниця?
Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ? :lol:
Кремль теж радіо свобода вважає ворожим як і ви. Думаю це випадковість.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 99100101102
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