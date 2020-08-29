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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:05
Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»
Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:15
artsofpics написав: Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»
Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
Ну от дивіться і формуйте
А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:27
Ukrainian написав: artsofpics написав: Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»
Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
Ну от дивіться і формуйте
А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ
Если вы верите радио свобода, вы или наивный или ...
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:31
artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що був блогером та показав паспорт Россії).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:34
Ukrainian написав:artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що показав паспорт Россії).
Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный?
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:40
artsofpics
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.
Осторожно!
Можете сломать парню привычное и понятное "ТВ" мировоззрение!
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:45
artsofpics написав: Ukrainian написав:artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що показав паспорт Россії).
Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный?
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.
Українськомовний я як більша частина населення України. Росії чи Россії яка різниця?
Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ?
Кремль теж радіо свобода вважає ворожим як і ви. Думаю це випадковість.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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