Додано: Суб 29 сер, 2020 22:31

artsofpics

Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що був блогером та показав паспорт Россії).

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД