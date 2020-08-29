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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 100101102103>
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:05

  Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»

Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:15

  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»

Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.

Ну от дивіться і формуйте


А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:27

  Ukrainian написав:
  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Доросла людина а вірите в казки Кремля
Читайте слухайте новини Анг та укр там менше «мусору»

Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.

Ну от дивіться і формуйте

А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ

Если вы верите радио свобода, вы или наивный или ...
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:31

artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що був блогером та показав паспорт Россії).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:34

  Ukrainian написав:artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що показав паспорт Россії).

Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный? :lol:

И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:40

artsofpics
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.

Осторожно!
Можете сломать парню привычное и понятное "ТВ" мировоззрение! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:45

  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що показав паспорт Россії).

Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный? :lol:

И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.

Українськомовний я як більша частина населення України. Росії чи Россії яка різниця?
Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ? :lol:
Кремль теж радіо свобода вважає ворожим як і ви. Думаю це випадковість.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52

  Replay написав:artsofpics
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.

Осторожно!
Можете сломать парню привычное и понятное "ТВ" мировоззрение! :D

Дивишся Медведчука по 112, Зік та нюзван? Читаєш страна.юа ? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:40

  Ukrainian написав:Українськомовний я як більша частина населення України. Росії чи Россії яка різниця?
Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ? :lol:
Кремль теж радіо свобода вважає ворожим як і ви. Думаю це випадковість.

Это радио свобода считала? Или кто-то типа вятровича?
Любой вменяемый человек понимает, что радио свобода работает не на нашу страну. Впрочем как и раша тудей, и ...
Ну а то, что парня побили - жаль. Но, как я уже писал выше, действия для сохранения страны можно и не такие предпринимать.
Кстати, любое государство - это насилие.
Востаннє редагувалось artsofpics в Суб 29 сер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:47

artsofpics
ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити.
Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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