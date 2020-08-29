Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:05
Какого кремля? Мусор в любом тв - это же средство пропаганды, а не информации.
У меня целостное и сформированное мировоззрение и мне подсказки ни укр, ни рус ни тем более англосаксов не нужны.
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:15
Ну от дивіться і формуйте
А то в свої 39 чи 35 років цитуєте мантру яку поширюють кремлівські та прокремлівські ЗМІ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:27
Если вы верите радио свобода, вы или наивный или ...
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:31
artsofpics
Я вірю синцям та гематомам на тілі цього хлопчини та іншого з попереднього відео (який відносно легко обійшовся тільки тому що був блогером та показав паспорт Россії).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:34
Росії - в украинском 1 с, Россия - в русском 2 с.
Вы случайно не русскоязычный?
И я о манипулятивном средстве массовой информации, которое финансируется неизвестно кем и с какими целями.
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:40
artsofpics
Осторожно!
Можете сломать парню привычное и понятное "ТВ" мировоззрение!
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:45
Українськомовний я як більша частина населення України. Росії чи Россії яка різниця?
Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ?
Кремль теж радіо свобода вважає ворожим як і ви. Думаю це випадковість.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52
Дивишся Медведчука по 112, Зік та нюзван? Читаєш страна.юа ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:40
Это радио свобода считала? Или кто-то типа вятровича?
Любой вменяемый человек понимает, что радио свобода работает не на нашу страну. Впрочем как и раша тудей, и ...
Ну а то, что парня побили - жаль. Но, как я уже писал выше, действия для сохранения страны можно и не такие предпринимать.
Кстати, любое государство - это насилие.
Востаннє редагувалось artsofpics в Суб 29 сер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:47
artsofpics
ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити.
Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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