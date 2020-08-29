Ukrainian написав:artsofpics
ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити.
Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ
Серьезно? А не такие же побитые жертвы стали началом технологии, раздолбавшей мою страну и ее экономику? Или вы в восторге от падения экономики Украины и превращения ее в колонию запада за последние 5 лет?