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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:50

  Ukrainian написав:artsofpics
ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити.
Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ

Серьезно? А не такие же побитые жертвы стали началом технологии, раздолбавшей мою страну и ее экономику? Или вы в восторге от падения экономики Украины и превращения ее в колонию запада за последние 5 лет?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

  artsofpics написав:превращения ее в колонию запада


Нова Зеландія,Австралія, Канада, Сполучені Штати колишні колонії Великобританії.
Колишня ФРГ теж була колонією заходу. Південна Корея колонія заходу. Тайван та Гонконг колонії заходу.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 100101102103
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