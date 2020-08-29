Додано: Нед 30 сер, 2020 01:25

Кому був вигідний майдан?

Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут.

Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили.

по селах в побуті користуються українською.

В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком

А Вы подумайте!Вы думаете, что Рашке было выгодно получить санкции, спонсировать Крым, потерять трубу через Украину, поставки комплектующих и материалов, агропродукции и пр. с Украины, необходимость финансирования днр-лнр сепаров?Увы, что-то не так.Выгодно тем, кто получает от того или иного действия - Профит!Например, выделяет Кредиты под проценты, получает дешевую рабочую силу, контроль за предприятиями, убирает конкурентов и пр.Ага! Если бы я не ездил по всей Украине на собственных "колёсах", по 100 тыс км в год, Вы бы мне могли что-то там и рассказать.Именно! По сёлам.Более того, там есть чёткое разграничение. Если ты инженер, программист, хирург, стоматолог, финансист и пр. "высшее", то 90% - русскоязычных.А вот, тракторист, фермер, доярка, строитель, гумманитарий и т.д., там уже украинский!Увы, суржик среди пролетариев. Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и т.д. - технари, финансисты - чистый русский, без "маасковскага" акцента, но у многих - грамотность повыше, чем у многих россиян.Кстати, никакими запретами - это не изменить, просто потому, что на украинском -нет достаточного количества информации в том же интернете.пример?Чудесный фильм "экономика за 30 минут":вы найдёте на разных языках, английский, русский.. но не найдёте на украинском!Потрясающий сериал "Миллиарды", Вы сможете посмотреть на английском, русском... но не на украинском!Более того, даже, если и были бы подобные ресурсы предствалены на украинском языке, на них бы.. не было бы спроса!Только без обид, это просто Факты!Те, кто серьёзно интересуется финансами, софтом, эоектроникой, космосом и пр., те ищут информацию на английском, русском... но не на украинском.Будущее -однозначно за английским, кстати.