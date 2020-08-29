Ukrainian написав:artsofpics ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити. Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ
Серьезно? А не такие же побитые жертвы стали началом технологии, раздолбавшей мою страну и ее экономику? Или вы в восторге от падения экономики Украины и превращения ее в колонию запада за последние 5 лет?
Дивишся Медведчука по 112, Зік та нюзван? Читаєш страна.юа ?
Ха-ха-ха! Уважаемый, мне не нужны чужие мысли, у меня свои, на базе "сухой иноформации". Пример. Ваши строчки
Українськомовний я як більша частина населення України.
Это стата. Увы, есть мнение, что она - не отржает действительности, особенно - если "Крым -это Украина"! При опросе, многие скажут, что они "україномовнi" или как там по-новому "українськомовнi", хотя в быту, большинство из них - используют русский. То есть, "знання мови та використання мови"- это разные вещи. Петр Алексеевич Порошенко, его дети, семья... Зеленский с родителями, большинство депутатов Рады, Аваков, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Кличко, Кучма и др. - русскоязычные в быту. Уж поверьте. Просто, констатация факта! Хотя на камеру, они скажут, что они українськомовнi!
Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ?
Лично Лукашенку, нафик не нужны "побои у оппозиционеров", т.к. ослу понятно, что все "синяки" - будут использованы против Власти. То есть, мне не важно, что там скажет "Свобода" или "Страна", важен факт и "кому это выгодно"! P-S-R Проблема-Решение-Результат "Нужно выставить Луку - тираном" - "избить оппозицию(срежиссировать)" - "осветить в прессе". Результат достигнут, проблема решена.
У Луки - другая проблема, "митинги прекратить". Ясно, что с помощью жестоких избиений, это не получится. Ему нужно разгонять, но без крови и садизма...
Востаннє редагувалось Replay в Нед 30 сер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
Кому був вигідний майдан? Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут. Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили. Будете здивовані але навіть на Луганщині по селах в побуті користуються українською. В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Кому був вигідний майдан? Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут. Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили. Будете здивовані але навіть на Луганщині по селах в побуті користуються українською. В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком
Как же вам засрали мозги. Ну ничего - еще лет 5-10 и в Украине появится президент, который вывернет все расследования наружу по майдану, войне и тд. Будете очень сильно удивляться.
artsofpics написав:Как же вам засрали мозги. Ну ничего - еще лет 5-10 и в Украине появится президент, который вывернет все расследования наружу по майдану, войне и тд. Будете очень сильно удивляться.
Можу вам на 100% гарантувати, що нічого сенсаційно-нового по Майдану вже не буде. Хіба що якийсь неЛох знайде піаніста і лікарку, які пройшли дистанційні снайперські експрес-курси і саме вони стріляли в людей.
Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут.
Вы думаете, что Рашке было выгодно получить санкции, спонсировать Крым, потерять трубу через Украину, поставки комплектующих и материалов, агропродукции и пр. с Украины, необходимость финансирования днр-лнр сепаров? Увы, что-то не так.
Выгодно тем, кто получает от того или иного действия - Профит! Например, выделяет Кредиты под проценты, получает дешевую рабочую силу, контроль за предприятиями, убирает конкурентов и пр.
Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили.
Ага! Если бы я не ездил по всей Украине на собственных "колёсах", по 100 тыс км в год, Вы бы мне могли что-то там и рассказать.
по селах в побуті користуються українською.
Именно! По сёлам. Более того, там есть чёткое разграничение. Если ты инженер, программист, хирург, стоматолог, финансист и пр. "высшее", то 90% - русскоязычных. А вот, тракторист, фермер, доярка, строитель, гумманитарий и т.д., там уже украинский!
В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком
Увы, суржик среди пролетариев. Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и т.д. - технари, финансисты - чистый русский, без "маасковскага" акцента, но у многих - грамотность повыше, чем у многих россиян.
Кстати, никакими запретами - это не изменить, просто потому, что на украинском -нет достаточного количества информации в том же интернете. пример? Чудесный фильм "экономика за 30 минут": https://www.youtube.com/watch?v=B_DpfDsAj6c
вы найдёте на разных языках, английский, русский.. но не найдёте на украинском! Потрясающий сериал "Миллиарды", Вы сможете посмотреть на английском, русском... но не на украинском! Более того, даже, если и были бы подобные ресурсы предствалены на украинском языке, на них бы.. не было бы спроса!
Только без обид, это просто Факты!
Те, кто серьёзно интересуется финансами, софтом, эоектроникой, космосом и пр., те ищут информацию на английском, русском... но не на украинском.