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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:50

  Ukrainian написав:artsofpics
ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити.
Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ

Серьезно? А не такие же побитые жертвы стали началом технологии, раздолбавшей мою страну и ее экономику? Или вы в восторге от падения экономики Украины и превращения ее в колонию запада за последние 5 лет?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

  artsofpics написав:превращения ее в колонию запада


Нова Зеландія,Австралія, Канада, Сполучені Штати колишні колонії Великобританії.
Колишня ФРГ теж була колонією заходу. Південна Корея колонія заходу. Тайван та Гонконг колонії заходу.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:28

Ukrainian
Дивишся Медведчука по 112, Зік та нюзван? Читаєш страна.юа ? :lol:

Ха-ха-ха!
Уважаемый, мне не нужны чужие мысли, у меня свои, на базе "сухой иноформации".
Пример.
Ваши строчки
Українськомовний я як більша частина населення України.

Это стата. Увы, есть мнение, что она - не отржает действительности, особенно - если "Крым -это Украина"!
При опросе, многие скажут, что они "україномовнi" или как там по-новому "українськомовнi", хотя в быту, большинство из них - используют русский.
То есть, "знання мови та використання мови"- это разные вещи.
Петр Алексеевич Порошенко, его дети, семья... Зеленский с родителями, большинство депутатов Рады, Аваков, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Кличко, Кучма и др. - русскоязычные в быту.
Уж поверьте.
Просто, констатация факта! Хотя на камеру, они скажут, что они українськомовнi!

Гематоми та синці та порізані штани важко якось по іншому пояснити крім як словом маніпуляція ? :lol:

Лично Лукашенку, нафик не нужны "побои у оппозиционеров", т.к. ослу понятно, что все "синяки" - будут использованы против Власти.
То есть, мне не важно, что там скажет "Свобода" или "Страна", важен факт и "кому это выгодно"!
P-S-R
Проблема-Решение-Результат
"Нужно выставить Луку - тираном" - "избить оппозицию(срежиссировать)" - "осветить в прессе".
Результат достигнут, проблема решена.

У Луки - другая проблема, "митинги прекратить".
Ясно, что с помощью жестоких избиений, это не получится.
Ему нужно разгонять, но без крови и садизма... :D
Востаннє редагувалось Replay в Нед 30 сер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:кому это выгодно

Кому був вигідний майдан? Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут.
Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили. Будете здивовані але навіть на Луганщині по селах в побуті користуються українською.
В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:43

  Replay написав:У Луки - другая проблема, "митинги прекратить".
Ясно, что с помощью жестоких избиений, это не получится.
Ему нужно разгонять, но без крови и садизма... :D

Лука напевне у вас забув спитати, що йому краще робити :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:45

  Ukrainian написав:
  Replay написав:кому это выгодно

Кому був вигідний майдан? Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут.
Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили. Будете здивовані але навіть на Луганщині по селах в побуті користуються українською.
В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком

Как же вам засрали мозги. Ну ничего - еще лет 5-10 и в Украине появится президент, который вывернет все расследования наружу по майдану, войне и тд. Будете очень сильно удивляться.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:57

  artsofpics написав:Как же вам засрали мозги. Ну ничего - еще лет 5-10 и в Украине появится президент, который вывернет все расследования наружу по майдану, войне и тд. Будете очень сильно удивляться.

Можу вам на 100% гарантувати, що нічого сенсаційно-нового по Майдану вже не буде.
Хіба що якийсь неЛох знайде піаніста і лікарку, які пройшли дистанційні снайперські експрес-курси і саме вони стріляли в людей.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:25

Ukrainian
Кому був вигідний майдан?

А Вы подумайте!
Думаю тому хто відкусив кусок території так і тут.

Вы думаете, что Рашке было выгодно получить санкции, спонсировать Крым, потерять трубу через Украину, поставки комплектующих и материалов, агропродукции и пр. с Украины, необходимость финансирования днр-лнр сепаров?
Увы, что-то не так.

Выгодно тем, кто получает от того или иного действия - Профит!
Например, выделяет Кредиты под проценты, получает дешевую рабочую силу, контроль за предприятиями, убирает конкурентов и пр. :D
Українськомовних в Україні набагато більше ніж ви собі в голову вбили.

Ага! Если бы я не ездил по всей Украине на собственных "колёсах", по 100 тыс км в год, Вы бы мне могли что-то там и рассказать.
по селах в побуті користуються українською.

Именно! По сёлам.
Более того, там есть чёткое разграничение. Если ты инженер, программист, хирург, стоматолог, финансист и пр. "высшее", то 90% - русскоязычных.
А вот, тракторист, фермер, доярка, строитель, гумманитарий и т.д., там уже украинский!
В Дніпрі та Запорожі в побуті користуються російсько українським суржиком

Увы, суржик среди пролетариев. Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и т.д. - технари, финансисты - чистый русский, без "маасковскага" акцента, но у многих - грамотность повыше, чем у многих россиян.

Кстати, никакими запретами - это не изменить, просто потому, что на украинском -нет достаточного количества информации в том же интернете.
пример?
Чудесный фильм "экономика за 30 минут":
https://www.youtube.com/watch?v=B_DpfDsAj6c

вы найдёте на разных языках, английский, русский.. но не найдёте на украинском!
Потрясающий сериал "Миллиарды", Вы сможете посмотреть на английском, русском... но не на украинском!
Более того, даже, если и были бы подобные ресурсы предствалены на украинском языке, на них бы.. не было бы спроса!

Только без обид, это просто Факты!

Те, кто серьёзно интересуется финансами, софтом, эоектроникой, космосом и пр., те ищут информацию на английском, русском... но не на украинском.

Будущее -однозначно за английским, кстати. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:32

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Потрясающий сериал "Миллиарды", Вы сможете посмотреть на английском, русском... но не на украинском!

Хвилина пошуку

МІЛЬЯРДИ (1, 2, 3, 4, 5 СЕЗОН)

Переклад:
Українська мова DniproFilm | Багатоголосий закадровий

https://kino4ua.net/2535-mlyardi-1-2-3-4-5-sezon.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:русскоязычных

Користуйтесь якщо не гидуєте
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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