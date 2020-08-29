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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:58

  Replay написав:Будущее -однозначно за английским, кстати. :D

І це, "кстати", не вірно.
По-перше, з чого ви взяли що "завтра" домінуючою країною в світі буде США/Англія? Ось був Рим - всі вчили латинь. І не одне століття!! І де та латинь зараз? Після краху США - занепаде(втратить силу) і мова.
По-друге, в майбутньому будуть автоматичні перекладачі, які будуть перекладати на будь-яку мову. Питання - навіщо вчити чужу мову, якщо все буде автоматично перекладатись на твою рідну мову?
Між іншим - російська мова також була досить популярна в світі, але пройшло всього 30 років - і російська дуже втратила свої позиції.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 02:09

Глянув останні новини по Білорусії
https://charter97.org/ru/news/2020/8/29/391350/
Дальше всі щасливі і з цваточками :D :D
Але протест однозначно вже видохся - людей все менше і менше.
andrijk777
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