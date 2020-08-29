І це, "кстати", не вірно.
По-перше, з чого ви взяли що "завтра" домінуючою країною в світі буде США/Англія? Ось був Рим - всі вчили латинь. І не одне століття!! І де та латинь зараз? Після краху США - занепаде(втратить силу) і мова.
По-друге, в майбутньому будуть автоматичні перекладачі, які будуть перекладати на будь-яку мову. Питання - навіщо вчити чужу мову, якщо все буде автоматично перекладатись на твою рідну мову?
Між іншим - російська мова також була досить популярна в світі, але пройшло всього 30 років - і російська дуже втратила свої позиції.