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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:58

  Replay написав:Будущее -однозначно за английским, кстати. :D

І це, "кстати", не вірно.
По-перше, з чого ви взяли що "завтра" домінуючою країною в світі буде США/Англія? Ось був Рим - всі вчили латинь. І не одне століття!! І де та латинь зараз? Після краху США - занепаде(втратить силу) і мова.
По-друге, в майбутньому будуть автоматичні перекладачі, які будуть перекладати на будь-яку мову. Питання - навіщо вчити чужу мову, якщо все буде автоматично перекладатись на твою рідну мову?
Між іншим - російська мова також була досить популярна в світі, але пройшло всього 30 років - і російська дуже втратила свої позиції.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 02:09

Глянув останні новини по Білорусії
https://charter97.org/ru/news/2020/8/29/391350/
Дальше всі щасливі і з цваточками :D :D
Але протест однозначно вже видохся - людей все менше і менше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 04:06

Ukrainian
А Вы погуглите, откуда в украинском языке, столько польских и немецких слов.
особенно интересна история Киева 15-16 веков!
Может... он процветал, родной язык развивался? Храмы там строились? Население увеличивалось?
Прикольно, но... польской шляхты, к началу 17-го века, в Киеве, было боьше... чем местных князей. :D


Для меня важны Деяния и Мысли человека а не его язык, цвет глаз, подданство, вера. :D
Зачастую, африканец или азиат, мне ближе "по духу", нежели близкий родственник.
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 04:10

andrijk777
По-перше, з чого ви взяли що "завтра" домінуючою країною в світі буде США/Англія?

Потому, что английский -это язык Науки и Финансов!
Кроме США и Британии(Канада, Зеландий, Австралия и пр.), большинство учёных мира, в достаточной степени владеют английским.
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 04:18


Мікроавтобуси НАТО викрадають білорусів посеред білого дня. Радіо Свобода знімає це і звинувачує Лукашенко. Отакі провокатори.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 07:59

  Ukrainian написав:artsofpics
ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити.
Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ

Блогер = ЗМІ?
Акредитований при ютубі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:07

Re: Політична ситуація в Білорусі

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. Литва экономические санкции пока не вводила, но внесла лично Лукашенко и еще более 100 человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции. Польша заявила, что будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии.
Лукашенко заявил, что терпеть это не будет, а ударит в ответ. Во-первых, прекратит поставки санкционной продукции из ЕС в Россию с белорусской этикеткой и транзит других товаров из ЕС в Россию и Китай. Во-вторых, лишит порты Литвы белорусских грузов.
Лукашенко поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – заявил Лукашенко. Республика уже проходила период санкций. «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», – напомнил белорусский президент.
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Дави гейропейцев :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:23

  andrijk777 написав:Глянув останні новини по Білорусії
https://charter97.org/ru/news/2020/8/29/391350/
Дальше всі щасливі і з цваточками :D :D
Але протест однозначно вже видохся - людей все менше і менше.

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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