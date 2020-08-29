Replay написав:Будущее -однозначно за английским, кстати.
І це, "кстати", не вірно. По-перше, з чого ви взяли що "завтра" домінуючою країною в світі буде США/Англія? Ось був Рим - всі вчили латинь. І не одне століття!! І де та латинь зараз? Після краху США - занепаде(втратить силу) і мова. По-друге, в майбутньому будуть автоматичні перекладачі, які будуть перекладати на будь-яку мову. Питання - навіщо вчити чужу мову, якщо все буде автоматично перекладатись на твою рідну мову? Між іншим - російська мова також була досить популярна в світі, але пройшло всього 30 років - і російська дуже втратила свої позиції.
Ukrainian А Вы погуглите, откуда в украинском языке, столько польских и немецких слов. особенно интересна история Киева 15-16 веков! Может... он процветал, родной язык развивался? Храмы там строились? Население увеличивалось? Прикольно, но... польской шляхты, к началу 17-го века, в Киеве, было боьше... чем местных князей.
Для меня важны Деяния и Мысли человека а не его язык, цвет глаз, подданство, вера. Зачастую, африканец или азиат, мне ближе "по духу", нежели близкий родственник.
Ukrainian написав:artsofpics ЗМІ не повині на когось працювати. Їх функція фіксувати та доносити інформацію. Не було б синців/гематом не було б що доносити. Хлопчина 23 років поставив під загрозу існування країни? Ви забули головну аксіому що країна для людей а не навпаки як намагаються донести до вас прокремлівські ЗМІ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. Литва экономические санкции пока не вводила, но внесла лично Лукашенко и еще более 100 человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции. Польша заявила, что будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии. Лукашенко заявил, что терпеть это не будет, а ударит в ответ. Во-первых, прекратит поставки санкционной продукции из ЕС в Россию с белорусской этикеткой и транзит других товаров из ЕС в Россию и Китай. Во-вторых, лишит порты Литвы белорусских грузов. Лукашенко поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – заявил Лукашенко. Республика уже проходила период санкций. «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», – напомнил белорусский президент. ----------------------------------------------------- Дави гейропейцев
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