RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:53

"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"

В протесты решили добавить немного "толерантности" и "феминизма"?
Пипец, леваки методички хоть редактируют?
Я надеюсь они не будут требовать квоты во властных органах для "цветных", "женщин", "третьего пола", "геев", "лесбиянок" и т.д.?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12372
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7108 раз.
Подякували: 3267 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:39

  Вкладчик1234 написав:"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"

Тебе тоже никто не даёт :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5151
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

Смотрю белсат пошла тяжёлая техника,двое на гусеничном.Может для салюта имениннику.Какие команды подаются при салютоционной стрельбе?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 03.12.14
Подякував: 591 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:45

2020-08-30

2020-08-30

1) "Мы на день рождения!": около 100 тысяч минчан направились от центра к Дворцу независимости
Около 100 тысяч минчан, вышедших в день 66-летия Александра Лукашенко на масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», направились от стелы к Дворцу независимости

Лука так стол и не накрыл.
А ведь мог бы, жмот

2) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5151
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:09

Re: Політична ситуація в Білорусі

Короче, долго отару водили по точкам. И бараны начали расходиться по домам. Скучно.
artsofpics
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 20.08.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:12

artsofpics
Ты баран в отаре
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5151
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:13

  artsofpics написав:Короче, долго отару водили по точкам. И бараны начали расходиться по домам. Скучно.

Мало цветков и гарбузов принесли. И обнимали мало :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12372
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7108 раз.
Подякували: 3267 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 102103104105
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20349)
30.08.2020 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.