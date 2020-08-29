Додано: Нед 30 сер, 2020 10:53

"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"



В протесты решили добавить немного "толерантности" и "феминизма"?

Пипец, леваки методички хоть редактируют?

Я надеюсь они не будут требовать квоты во властных органах для "цветных", "женщин", "третьего пола", "геев", "лесбиянок" и т.д.?

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