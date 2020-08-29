Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:53
"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"
В протесты решили добавить немного "толерантности" и "феминизма"? Пипец, леваки методички хоть редактируют? Я надеюсь они не будут требовать квоты во властных органах для "цветных", "женщин", "третьего пола", "геев", "лесбиянок" и т.д.?
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:39
Вкладчик1234 написав:
"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"
Тебе тоже никто не даёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:41
Смотрю белсат пошла тяжёлая техника,двое на гусеничном.Может для салюта имениннику.Какие команды подаются при салютоционной стрельбе?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:45
2020-08-30
1) "Мы на день рождения!": около 100 тысяч минчан направились от центра к Дворцу независимости
Около 100 тысяч минчан, вышедших в день 66-летия Александра Лукашенко на масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», направились от стелы к Дворцу независимости
Лука так стол и не накрыл.
А ведь мог бы, жмот
2) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:09
Короче, долго отару водили по точкам. И бараны начали расходиться по домам. Скучно.
artsofpics
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:12
artsofpics Ты баран в отаре
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:13
artsofpics написав:
Короче, долго отару водили по точкам. И бараны начали расходиться по домам. Скучно.
Мало цветков и гарбузов принесли. И обнимали мало
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 12372
З нами з: 18.04.15
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Подякували: 3267 раз.
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