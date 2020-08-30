"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"
В протесты решили добавить немного "толерантности" и "феминизма"? Пипец, леваки методички хоть редактируют? Я надеюсь они не будут требовать квоты во властных органах для "цветных", "женщин", "третьего пола", "геев", "лесбиянок" и т.д.?
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unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. Литва экономические санкции пока не вводила, но внесла лично Лукашенко и еще более 100 человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции. Польша заявила, что будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии. Лукашенко заявил, что терпеть это не будет, а ударит в ответ. Во-первых, прекратит поставки санкционной продукции из ЕС в Россию с белорусской этикеткой и транзит других товаров из ЕС в Россию и Китай. Во-вторых, лишит порты Литвы белорусских грузов. Лукашенко поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – заявил Лукашенко. Республика уже проходила период санкций. «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», – напомнил белорусский президент. ----------------------------------------------------- Дави гейропейцев
Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. . Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.
#КейсБатько #Слухи Задача оппозиции в РБ сейчас вернуть накал между силовиками и протестующими. На данный момент конфликт между властью и оппозицией находится в стадии «тления». Эта стадия опасна тем, что она будет раскалывать и дальше общество внутри страны. Если политтехнологи власти не найдут что-то общее, то в итоге это всё выльется во второй этап революции, которая уже будет более кровавой. Сейчас все эти митинги выходного дня – это демонстрация силы обеими сторонами. Лукашенко отправил БТРы к резиденции в Минске. Оппозиция устроила огромный марш и возможно направит протестующих к админзданиям в Минске. Наш источник поясняет, что на данный момент оппозиция в РБ не хочет идти первая в «атаку» на захват зданий, ей не хватает причины, чтобы объяснить всем своим сторонникам, почему это надо делать. Нужен катализатор – это масштабное столкновение с полицией, которое спровоцируют сами силовики, или «убийства», «избиения публичные», или смерть в СИЗО протестующего, тогда можно смело направлять людей на захваты улиц и зданий. Эти протесты будут идти всю осень, а в этот момент будут идти кулуарные торги.
Бацьке нужно "не поддаваться на провокации", а то "революционеры" этого так и ждут. Даже специально подсовывают вперёд самых слабых, и показательно обнимаются, цветочки дарят, и т.п.
Пусть не работают и бегают кругами хоть 24/7, а ОМОН и остальные пусть за ними ходят кругами. В таком режиме Бацька ещё столько же сможет просидеть.
Как только случится "звіряче побиття студентів" или "небесна сотня" - это мгновенно будет использовано
Пара убитых мутных "активистов" видимо не прокатили за "сакральных жертв" - нужно что-то посерьёзнее. Рассказы какой-то эскортницы про "монтажную пену" - быстро были развенчаны, и конечно же сыграло против "активистов". Нужно что-то "настоящее". Вокруг заботливо расставленных мишеней в виде "активисток" - минимум десяток камер. Одно "неосторожное движение" - и бацьку объявят воплощением сатаны, и натравят на него всех весь запас "левых" - фемок, "борцов за справедливость", кочующих реформаторов, и т.д.
И именно это Бацьке не нужно давать "революционерам".
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 30 сер, 2020 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
#КейсБатько #Слухи Задача оппозиции в РБ сейчас вернуть накал между силовиками и протестующими. На данный момент конфликт между властью и оппозицией находится в стадии «тления». Эта стадия опасна тем, что она будет раскалывать и дальше общество внутри страны. Если политтехнологи власти не найдут что-то общее, то в итоге это всё выльется во второй этап революции, которая уже будет более кровавой. Сейчас все эти митинги выходного дня – это демонстрация силы обеими сторонами. Лукашенко отправил БТРы к резиденции в Минске. Оппозиция устроила огромный марш и возможно направит протестующих к админзданиям в Минске. Наш источник поясняет, что на данный момент оппозиция в РБ не хочет идти первая в «атаку» на захват зданий, ей не хватает причины, чтобы объяснить всем своим сторонникам, почему это надо делать. Нужен катализатор – это масштабное столкновение с полицией, которое спровоцируют сами силовики, или «убийства», «избиения публичные», или смерть в СИЗО протестующего, тогда можно смело направлять людей на захваты улиц и зданий. Эти протесты будут идти всю осень, а в этот момент будут идти кулуарные торги.
Бацьке нужно "не поддаваться на провокации", а то "революционеры" этого так и ждут. Даже специально подсовывают вперёд самых слабых, и показательно обнимаются, цветочки дарят, и т.п.
Пусть не работают и бегают кругами хоть 24/7, а ОМОН и остальные пусть за ними ходят кругами. В таком режиме Бацька ещё столько же сможет просидеть.
Как только случится "звіряче побиття студентів" или "небесна сотня" - это мгновенно будет использовано
Пара убитых мутных "активистов" видимо не прокатили за "сакральных жертв" - нужно что-то посерьёзнее. И именно это Бацьке не нужно давать "революционерам"
весьма "любопытная" точка зрения вот незадача, аналогична "взгляду" с кремля. один в один батька-миротворец, янык - отец родной. путен - наш лидер-спаситель против запада то , шо в результате переворота результат не тот - это, конечно, плохо, но не надо было вести к этому
Вкладчик1234 Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие. А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)