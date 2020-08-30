Додано: Нед 30 сер, 2020 19:58

#КейсБатько #Слухи

Задача оппозиции в РБ сейчас вернуть накал между силовиками и протестующими. На данный момент конфликт между властью и оппозицией находится в стадии «тления». Эта стадия опасна тем, что она будет раскалывать и дальше общество внутри страны. Если политтехнологи власти не найдут что-то общее, то в итоге это всё выльется во второй этап революции, которая уже будет более кровавой.

Сейчас все эти митинги выходного дня – это демонстрация силы обеими сторонами.

Лукашенко отправил БТРы к резиденции в Минске. Оппозиция устроила огромный марш и возможно направит протестующих к админзданиям в Минске.

Наш источник поясняет, что на данный момент оппозиция в РБ не хочет идти первая в «атаку» на захват зданий, ей не хватает причины, чтобы объяснить всем своим сторонникам, почему это надо делать.

Нужен катализатор – это масштабное столкновение с полицией, которое спровоцируют сами силовики, или «убийства», «избиения публичные», или смерть в СИЗО протестующего, тогда можно смело направлять людей на захваты улиц и зданий. Эти протесты будут идти всю осень, а в этот момент будут идти кулуарные торги.

Тоже так думаю:Бацьке нужно "не поддаваться на провокации", а то "революционеры" этого так и ждут.Даже специально подсовывают вперёд самых слабых, и показательно обнимаются, цветочки дарят, и т.п.Пусть не работают и бегают кругами хоть 24/7, а ОМОН и остальные пусть за ними ходят кругами. В таком режиме Бацька ещё столько же сможет просидеть.Как только случится "звіряче побиття студентів" или "небесна сотня" - это мгновенно будет использованоПара убитых мутных "активистов" видимо не прокатили за "сакральных жертв" - нужно что-то посерьёзнее. Рассказы какой-то эскортницы про "монтажную пену" - быстро были развенчаны, и конечно же сыграло против "активистов". Нужно что-то "настоящее". Вокруг заботливо расставленных мишеней в виде "активисток" - минимум десяток камер.Одно "неосторожное движение" - и бацьку объявят воплощением сатаны, и натравят на него всех весь запас "левых" - фемок, "борцов за справедливость", кочующих реформаторов, и т.д.И именно это Бацьке не нужно давать "революционерам".