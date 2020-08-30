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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 102103104105>
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:53

"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"

В протесты решили добавить немного "толерантности" и "феминизма"?
Пипец, леваки методички хоть редактируют?
Я надеюсь они не будут требовать квоты во властных органах для "цветных", "женщин", "третьего пола", "геев", "лесбиянок" и т.д.?
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:39

  Вкладчик1234 написав:"«Вам никто не даст»: в Беларуси женщины пригрозили силовикам"

Тебе тоже никто не даёт :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

Смотрю белсат пошла тяжёлая техника,двое на гусеничном.Может для салюта имениннику.Какие команды подаются при салютоционной стрельбе?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:45

2020-08-30

2020-08-30

1) "Мы на день рождения!": около 100 тысяч минчан направились от центра к Дворцу независимости
Около 100 тысяч минчан, вышедших в день 66-летия Александра Лукашенко на масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», направились от стелы к Дворцу независимости

Лука так стол и не накрыл.
А ведь мог бы, жмот

2) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:07

  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. Литва экономические санкции пока не вводила, но внесла лично Лукашенко и еще более 100 человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции. Польша заявила, что будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии.
Лукашенко заявил, что терпеть это не будет, а ударит в ответ. Во-первых, прекратит поставки санкционной продукции из ЕС в Россию с белорусской этикеткой и транзит других товаров из ЕС в Россию и Китай. Во-вторых, лишит порты Литвы белорусских грузов.
Лукашенко поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – заявил Лукашенко. Республика уже проходила период санкций. «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», – напомнил белорусский президент.
-----------------------------------------------------
Дави гейропейцев :D

Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:56

у кого то

у кого то настроение не ахти
но по правилам форума, вроде, уведомлять надо
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:58

Тоже так думаю:

#КейсБатько #Слухи
Задача оппозиции в РБ сейчас вернуть накал между силовиками и протестующими. На данный момент конфликт между властью и оппозицией находится в стадии «тления». Эта стадия опасна тем, что она будет раскалывать и дальше общество внутри страны. Если политтехнологи власти не найдут что-то общее, то в итоге это всё выльется во второй этап революции, которая уже будет более кровавой.
Сейчас все эти митинги выходного дня – это демонстрация силы обеими сторонами.
Лукашенко отправил БТРы к резиденции в Минске. Оппозиция устроила огромный марш и возможно направит протестующих к админзданиям в Минске.
Наш источник поясняет, что на данный момент оппозиция в РБ не хочет идти первая в «атаку» на захват зданий, ей не хватает причины, чтобы объяснить всем своим сторонникам, почему это надо делать.
Нужен катализатор – это масштабное столкновение с полицией, которое спровоцируют сами силовики, или «убийства», «избиения публичные», или смерть в СИЗО протестующего, тогда можно смело направлять людей на захваты улиц и зданий. Эти протесты будут идти всю осень, а в этот момент будут идти кулуарные торги.


Бацьке нужно "не поддаваться на провокации", а то "революционеры" этого так и ждут.
Даже специально подсовывают вперёд самых слабых, и показательно обнимаются, цветочки дарят, и т.п.

Пусть не работают и бегают кругами хоть 24/7, а ОМОН и остальные пусть за ними ходят кругами. В таком режиме Бацька ещё столько же сможет просидеть.

Как только случится "звіряче побиття студентів" или "небесна сотня" - это мгновенно будет использовано

Пара убитых мутных "активистов" видимо не прокатили за "сакральных жертв" - нужно что-то посерьёзнее. Рассказы какой-то эскортницы про "монтажную пену" - быстро были развенчаны, и конечно же сыграло против "активистов". Нужно что-то "настоящее". Вокруг заботливо расставленных мишеней в виде "активисток" - минимум десяток камер.
Одно "неосторожное движение" - и бацьку объявят воплощением сатаны, и натравят на него всех весь запас "левых" - фемок, "борцов за справедливость", кочующих реформаторов, и т.д.

И именно это Бацьке не нужно давать "революционерам".
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 30 сер, 2020 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:03

  pesikot написав:2020-08-30

1) "Мы на день рождения!": около 100 тысяч минчан направились от центра к Дворцу независимости
Около 100 тысяч минчан, вышедших в день 66-летия Александра Лукашенко на масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», направились от стелы к Дворцу независимости

Лука так стол и не накрыл.
А ведь мог бы, жмот

2) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Гости не очень вменяемые - хочу то, не знаю что. Я бы таки не накрывал - все равно будут с претензиями.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:07

  Вкладчик1234 написав:Тоже так думаю:

#КейсБатько #Слухи
Задача оппозиции в РБ сейчас вернуть накал между силовиками и протестующими. На данный момент конфликт между властью и оппозицией находится в стадии «тления». Эта стадия опасна тем, что она будет раскалывать и дальше общество внутри страны. Если политтехнологи власти не найдут что-то общее, то в итоге это всё выльется во второй этап революции, которая уже будет более кровавой.
Сейчас все эти митинги выходного дня – это демонстрация силы обеими сторонами.
Лукашенко отправил БТРы к резиденции в Минске. Оппозиция устроила огромный марш и возможно направит протестующих к админзданиям в Минске.
Наш источник поясняет, что на данный момент оппозиция в РБ не хочет идти первая в «атаку» на захват зданий, ей не хватает причины, чтобы объяснить всем своим сторонникам, почему это надо делать.
Нужен катализатор – это масштабное столкновение с полицией, которое спровоцируют сами силовики, или «убийства», «избиения публичные», или смерть в СИЗО протестующего, тогда можно смело направлять людей на захваты улиц и зданий. Эти протесты будут идти всю осень, а в этот момент будут идти кулуарные торги.


Бацьке нужно "не поддаваться на провокации", а то "революционеры" этого так и ждут.
Даже специально подсовывают вперёд самых слабых, и показательно обнимаются, цветочки дарят, и т.п.

Пусть не работают и бегают кругами хоть 24/7, а ОМОН и остальные пусть за ними ходят кругами. В таком режиме Бацька ещё столько же сможет просидеть.

Как только случится "звіряче побиття студентів" или "небесна сотня" - это мгновенно будет использовано

Пара убитых мутных "активистов" видимо не прокатили за "сакральных жертв" - нужно что-то посерьёзнее. И именно это Бацьке не нужно давать "революционерам"

весьма "любопытная" точка зрения :mrgreen:
вот незадача, аналогична "взгляду" с кремля. один в один
батька-миротворец, янык - отец родной. путен - наш лидер-спаситель против запада
то , шо в результате переворота результат не тот - это, конечно, плохо,
но не надо было вести к этому
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:09

Вкладчик1234
Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие.
А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)
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