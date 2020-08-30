artsofpics написав:Вкладчик1234 Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие. А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)
ты если б интересовался, то знал бы, шо и баб пакуют..... в методичках не пишут про такое? а что уже и кричать нельзя? видно расейское воспитание.....
19yuriy91 написав:весьма "любопытная" точка зрения вот незадача, аналогична "взгляду" с кремля. один в один батька-миротворец, янык - отец родной. путен - наш лидер-спаситель против запада то , шо в результате переворота результат не тот - это, конечно, плохо, но не надо было вести к этому
Бред.
Например, если путен себе не выторгует, чего хочет - он сам и запустит "звіряче побиття студентів". Например "агент ФСБ" бросит гранату из толпы фемок, в толпу ОМОНа - "звіряче побиття" - готово.
А потом сам станет "миротворцем". Т.к. "оппозиция" тоже не против путена-арбитра.
Ситуация сейчас законсервированная, и любой интересант может её спровоцировать.
На украинском майдане - тоже были периоды, когда все уже начинали расходиться (и "активисты" и "слабовики") - но "ВНЕЗАПНО" ситуация подогревалась вновь
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
это ты свои ....называешь аргументами? меня терзают смутные сомненья, когда слова расейских пропаган.донов транслируют здесь под своим мнением, в том числе и ты.
19yuriy91 написав:весьма "любопытная" точка зрения вот незадача, аналогична "взгляду" с кремля. один в один батька-миротворец, янык - отец родной. путен - наш лидер-спаситель против запада то , шо в результате переворота результат не тот - это, конечно, плохо, но не надо было вести к этому
Бред.
Например, если путен себе не выторгует, чего хочет - он сам и запустит "звіряче побиття студентів". Например "агент ФСБ" бросит гранату из толпы фемок, в толпу ОМОНа - "звіряче побиття" - готово.
А потом сам станет "миротворцем". Т.к. "оппозиция" тоже не против путена-арбитра.
Ситуация сейчас законсервированная, и любой интересант может её спровоцировать.
На украинском майдане - тоже были периоды, когда все уже начинали расходиться (и "активисты" и "слабовики") - но "ВНЕЗАПНО" ситуация подогревалась вновь
всё это так но это никоим образом не оправдывают луку я ж написал, что надо смотреть чьи действия привели к происходящему а потом да, кто и каким образом может это использовать
19yuriy91 написав:но это никоим образом не оправдывают луку
Спору нет. Но понимают ли "протестувальники" на что меняют Луку? На команду "Яценюков, Абромавичусов, Найемов, Лещенок" и подобных "реформаторов"?
Тихановская скорее вообще аналог Вакарчука, который два раза "не сдавался без боя"
Лично мне "по большому счёту" всё равно - пусть живут как хотят. Просто чтоб потом не жалели. Но если хотят сами научиться на своих ошибках - да пожалуйста
Я просто высказываю своё мнение по поводу того, кто "интересант" этого. И это точно не "пересичные". Так зачем тогда "пересичным" выбирать и выступать за какую-то сторону? Они и будут сырьём этой "революции", которое просто израсходуют. И по итогу "пересичные" не получат ничего. Ну может возьмут для показухи какого-то "бел-Гаврылюка" в парламент, или "министерство культуры", типа чтоб показать, что "социальные лифты теперь работают"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше. А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.
artsofpics написав:Вкладчик1234 Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие. А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)
ты если б интересовался, то знал бы, шо и баб пакуют..... в методичках не пишут про такое? а что уже и кричать нельзя? видно расейское воспитание.....
Пакуют правонарушителей. Пол не важен. Методички - это к тем, кто стадо водит по городу, прикрываясь женщинами (тактика фашистов).