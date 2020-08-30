Додано: Нед 30 сер, 2020 20:29

19yuriy91 написав: но это никоим образом не оправдывают луку но это никоим образом не оправдывают луку

Спору нет.Но понимают ли "протестувальники" на что меняют Луку? На команду "Яценюков, Абромавичусов, Найемов, Лещенок" и подобных "реформаторов"?Тихановская скорее вообще аналог Вакарчука, который два раза "не сдавался без боя"Лично мне "по большому счёту" всё равно - пусть живут как хотят. Просто чтоб потом не жалели. Но если хотят сами научиться на своих ошибках - да пожалуйстаЯ просто высказываю своё мнение по поводу того, кто "интересант" этого. И это точно не "пересичные". Так зачем тогда "пересичным" выбирать и выступать за какую-то сторону? Они и будут сырьём этой "революции", которое просто израсходуют. И по итогу "пересичные" не получат ничего. Ну может возьмут для показухи какого-то "бел-Гаврылюка" в парламент, или "министерство культуры", типа чтоб показать, что "социальные лифты теперь работают"