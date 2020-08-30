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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 103104105106107>
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:11

19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:14

  artsofpics написав:Вкладчик1234
Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие.
А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)

ты если б интересовался, то знал бы, шо и баб пакуют.....
в методичках не пишут про такое?
а что уже и кричать нельзя?
видно расейское воспитание.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:14

  19yuriy91 написав:весьма "любопытная" точка зрения
вот незадача, аналогична "взгляду" с кремля. один в один
батька-миротворец, янык - отец родной. путен - наш лидер-спаситель против запада
то , шо в результате переворота результат не тот - это, конечно, плохо,
но не надо было вести к этому

Бред.

Например, если путен себе не выторгует, чего хочет - он сам и запустит "звіряче побиття студентів". Например "агент ФСБ" бросит гранату из толпы фемок, в толпу ОМОНа - "звіряче побиття" - готово.

А потом сам станет "миротворцем". Т.к. "оппозиция" тоже не против путена-арбитра.

Ситуация сейчас законсервированная, и любой интересант может её спровоцировать.

На украинском майдане - тоже были периоды, когда все уже начинали расходиться (и "активисты" и "слабовики") - но "ВНЕЗАПНО" ситуация подогревалась вновь
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:17

  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

это ты свои ....называешь аргументами?
меня терзают смутные сомненья, когда слова расейских пропаган.донов транслируют здесь под своим мнением, в том числе и ты.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:20

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:весьма "любопытная" точка зрения
вот незадача, аналогична "взгляду" с кремля. один в один
батька-миротворец, янык - отец родной. путен - наш лидер-спаситель против запада
то , шо в результате переворота результат не тот - это, конечно, плохо,
но не надо было вести к этому

Бред.

Например, если путен себе не выторгует, чего хочет - он сам и запустит "звіряче побиття студентів". Например "агент ФСБ" бросит гранату из толпы фемок, в толпу ОМОНа - "звіряче побиття" - готово.

А потом сам станет "миротворцем". Т.к. "оппозиция" тоже не против путена-арбитра.

Ситуация сейчас законсервированная, и любой интересант может её спровоцировать.

На украинском майдане - тоже были периоды, когда все уже начинали расходиться (и "активисты" и "слабовики") - но "ВНЕЗАПНО" ситуация подогревалась вновь


всё это так
но это никоим образом не оправдывают луку
я ж написал, что надо смотреть чьи действия привели к происходящему
а потом да, кто и каким образом может это использовать
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:29

  19yuriy91 написав:но это никоим образом не оправдывают луку

Спору нет.
Но понимают ли "протестувальники" на что меняют Луку? На команду "Яценюков, Абромавичусов, Найемов, Лещенок" и подобных "реформаторов"?

Тихановская скорее вообще аналог Вакарчука, который два раза "не сдавался без боя" :)

Лично мне "по большому счёту" всё равно - пусть живут как хотят. Просто чтоб потом не жалели. Но если хотят сами научиться на своих ошибках - да пожалуйста

Я просто высказываю своё мнение по поводу того, кто "интересант" этого. И это точно не "пересичные". Так зачем тогда "пересичным" выбирать и выступать за какую-то сторону? Они и будут сырьём этой "революции", которое просто израсходуют. И по итогу "пересичные" не получат ничего. Ну может возьмут для показухи какого-то "бел-Гаврылюка" в парламент, или "министерство культуры", типа чтоб показать, что "социальные лифты теперь работают"
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:40

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:но это никоим образом не оправдывают луку

Спору нет.
Но понимают ли "протестувальники" на что меняют Луку? На команду "Яценюков, Абромавичусов, Найемов, Лещенок" и подобных "реформаторов"?

Тихановская скорее вообще аналог Вакарчука, который два раза "не сдавался без боя" :)

Лично мне "по большому счёту" всё равно - пусть живут как хотят. Просто чтоб потом не жалели. Но если хотят сами научиться на своих ошибках - да пожалуйста

Я просто высказываю своё мнение по поводу того, кто "интересант" этого. И это точно не "пересичные"


согласен, так повелось на постсовке, что народ, по большому счёту, пользуют, а потом забывают о нём в азарте дележа.
в рб, скорее всего, если луку и уберут, один хрен под рашу лягут.

болезнь, видимо, что Украины, что РБ - абсолютное отсутствие лидеров с командами, могущих предложить действительно какой-то выход, направление, тенденции.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:54

Немного юмора

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:00

  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше.
А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:04

  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:Вкладчик1234
Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие.
А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)

ты если б интересовался, то знал бы, шо и баб пакуют.....
в методичках не пишут про такое?
а что уже и кричать нельзя?
видно расейское воспитание.....

Пакуют правонарушителей. Пол не важен.
Методички - это к тем, кто стадо водит по городу, прикрываясь женщинами (тактика фашистов).
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