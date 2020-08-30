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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 104105106107>
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:06

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше.
А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.

Какие аргументы? Я доволен. Очередная цветная революция обломалась
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:07

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше.
А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.

Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію з керівництвом для виявлення прокремлівських тролів у соціальних мережах.

Інструкція складається з 4 основних кроків: ідентифікація троля, вивчення питання, означення і ігнорування.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:10

  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

это ты свои ....называешь аргументами?
меня терзают смутные сомненья, когда слова расейских пропаган.донов транслируют здесь под своим мнением, в том числе и ты.

Я не читаю никаких пропаган.донов (ну кроме нехты и еще пары каналов - нужно же следить как-то).
А что своего мнения быть у человека не может? Ну очевидно, что с чьим-то мнением оно совпадает.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:11

  artsofpics написав:Очередная цветная революция обломалась

Вполне возможно.
Будут как с оппозицией Навального - регулярно митинговать, и потом строем в автозаки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:11

  artsofpics написав:
  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:Вкладчик1234
Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие.
А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)

ты если б интересовался, то знал бы, шо и баб пакуют.....
в методичках не пишут про такое?
а что уже и кричать нельзя?
видно расейское воспитание.....

Пакуют правонарушителей. Пол не важен.
Методички - это к тем, кто стадо водит по городу, прикрываясь женщинами (тактика фашистов).

так твои ж слова - пакуя только мужское население , ты не путайся в показаниях.
а уж "правонарушителей" умеючи и было б желание, найти всегда можно.

и напомню тебе, как новенькому, неопытному "козачку" - прикрываться бабами и детьми предполагал путен.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:13

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше.
А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.

Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію з керівництвом для виявлення прокремлівських тролів у соціальних мережах.

Інструкція складається з 4 основних кроків: ідентифікація троля, вивчення питання, означення і ігнорування.

Это не те, кто был категорически против "инициатив украинских властей в сфере закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства в пределах юрисдикции Украины"?
Так вы коллаборант самый настоящий.
Я таких "друзей" не слушаю и вам не советую. Хотя может вам положено барина слушать.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:17

  Вкладчик1234 написав:
  artsofpics написав:Очередная цветная революция обломалась

Вполне возможно.
Будут как с оппозицией Навального - регулярно митинговать, и потом строем в автозаки

вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:26

Зображення

Застаріла інфа

Так называемая фабрика троллей решила занять офисы «постатуснее» и переехать в офис в бизнес-центре «Лахта-2» в Санкт-Петербурге, на улице Оптиков. В старом офисе, на улице Савушкина, 55, сотрудники «фабрики» уже освободили два этажа, пишет «Деловой Петербург».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/30/12/2017/ ... 2a87a3c920
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 30 сер, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:29

  19yuriy91 написав:вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?

Причём деньги к "массам"?
"Массы" реально могут заблуждаться, и/или думать, что ведут себя и страну к великому светлому будущему и т.д. Вполне возможно, что они митингуют "за идею".
Тем более, есть много научных теоретических и практических наработок по "зомбированию": начиная от условно-безобидного маркетинга, когда людям так вешают лапшу на уши, или манипулируют образами (цветами, формами, шрифтами, звуками, запахами и т.д.), что люди покупают совсем не то, что хотели, или то, что совсем не хотели, - до "наворачивания" в секты, партии, или ещё какие-то "кружки по интересам"

Но ведь по итогу как продавцы ненужного хлама, так и организаторы "сект", "партий", "кружков по интересам" - имеют свой "интерес" (материальный)?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:35

  Ukrainian написав:Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію з керівництвом для виявлення прокремлівських тролів у соціальних мережах.

Інструкція складається з 4 основних кроків: ідентифікація троля, вивчення питання, означення і ігнорування.

методичку
https://fi202x.blogspot.com/
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