Додано: Нед 30 сер, 2020 21:29

19yuriy91 написав: вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ? вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?

Причём деньги к "массам"?"Массы" реально могут заблуждаться, и/или думать, что ведут себя и страну к великому светлому будущему и т.д. Вполне возможно, что они митингуют "за идею".Тем более, есть много научных теоретических и практических наработок по "зомбированию": начиная от условно-безобидного маркетинга, когда людям так вешают лапшу на уши, или манипулируют образами (цветами, формами, шрифтами, звуками, запахами и т.д.), что люди покупают совсем не то, что хотели, или то, что совсем не хотели, - до "наворачивания" в секты, партии, или ещё какие-то "кружки по интересам"Но ведь по итогу как продавцы ненужного хлама, так и организаторы "сект", "партий", "кружков по интересам" - имеют свой "интерес" (материальный)?