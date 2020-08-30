artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше. А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.
Какие аргументы? Я доволен. Очередная цветная революция обломалась
artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше. А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.
Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію з керівництвом для виявлення прокремлівських тролів у соціальних мережах.
Інструкція складається з 4 основних кроків: ідентифікація троля, вивчення питання, означення і ігнорування.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
это ты свои ....называешь аргументами? меня терзают смутные сомненья, когда слова расейских пропаган.донов транслируют здесь под своим мнением, в том числе и ты.
Я не читаю никаких пропаган.донов (ну кроме нехты и еще пары каналов - нужно же следить как-то). А что своего мнения быть у человека не может? Ну очевидно, что с чьим-то мнением оно совпадает.
artsofpics написав:Вкладчик1234 Да он все верно делает - они бродят бесцельно, как отара овец. А в итоге расходятся. Но такое зомбирование не может быть долгим. Им нужно обострение - я ждал сегодня. Но нет. Такими темпами там вообще останутся только городские сумасшедшие. А менты, как я понимаю, во-первых, пакуя только мужское население, показывают перспективу для агрессивных, а во-вторых четко работают по организаторам, сотникам, десятникам (все кто так или иначе организовывает, кричалки начинает и тд)
ты если б интересовался, то знал бы, шо и баб пакуют..... в методичках не пишут про такое? а что уже и кричать нельзя? видно расейское воспитание.....
Пакуют правонарушителей. Пол не важен. Методички - это к тем, кто стадо водит по городу, прикрываясь женщинами (тактика фашистов).
так твои ж слова - пакуя только мужское население , ты не путайся в показаниях. а уж "правонарушителей" умеючи и было б желание, найти всегда можно.
и напомню тебе, как новенькому, неопытному "козачку" - прикрываться бабами и детьми предполагал путен.
artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
Якраз у вас жодних аргументів(фактів) по суті немає. Все загальні фрази типу "отара овець" і інше. А ось на реальні аргументі - відео - ви розказуєте що це фантазій, це зрежисовано.
Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію з керівництвом для виявлення прокремлівських тролів у соціальних мережах.
Інструкція складається з 4 основних кроків: ідентифікація троля, вивчення питання, означення і ігнорування.
Это не те, кто был категорически против "инициатив украинских властей в сфере закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства в пределах юрисдикции Украины"? Так вы коллаборант самый настоящий. Я таких "друзей" не слушаю и вам не советую. Хотя может вам положено барина слушать.
Так называемая фабрика троллей решила занять офисы «постатуснее» и переехать в офис в бизнес-центре «Лахта-2» в Санкт-Петербурге, на улице Оптиков. В старом офисе, на улице Савушкина, 55, сотрудники «фабрики» уже освободили два этажа, пишет «Деловой Петербург».
19yuriy91 написав:вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?
Причём деньги к "массам"? "Массы" реально могут заблуждаться, и/или думать, что ведут себя и страну к великому светлому будущему и т.д. Вполне возможно, что они митингуют "за идею". Тем более, есть много научных теоретических и практических наработок по "зомбированию": начиная от условно-безобидного маркетинга, когда людям так вешают лапшу на уши, или манипулируют образами (цветами, формами, шрифтами, звуками, запахами и т.д.), что люди покупают совсем не то, что хотели, или то, что совсем не хотели, - до "наворачивания" в секты, партии, или ещё какие-то "кружки по интересам"
Но ведь по итогу как продавцы ненужного хлама, так и организаторы "сект", "партий", "кружков по интересам" - имеют свой "интерес" (материальный)?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте