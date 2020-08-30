Не сопоставимы размеры "фабрик троллей" - если в Ольгино работает целая бригада в 300-400 человек, о чем рассказал бывший сотрудник Марат Миндияров в интервью The Washington Post, то в соответствующих польских и украинских структурах насчитывалось не более 20 сотрудников.
Украинское агентство Pragmatico, как следует из фильма "Я-Бот", обслуживало интересы самых разных политиков не первого ряда. Среди них - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, не пробившийся в парламент и неудачно участвовавший в президентских выборах, а также солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавляемая которым партия "Голос" в итоге прошла в Верховную раду.
"Ольгинские тролли" обслуживают в первую очередь политические интересы Кремля - деятельность российского "Агентства интернет-исследований" связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину, о чем говорится в расследовании спецпрокурора Мюллера.