Главная задача сетевых троллей - написание комментариев для организации фейковых дискуссий, к которым должны присоединиться реальные, не анонимные пользователи. Норма в Ольгино, по свидетельствам бывших сотрудников, - 135 комментариев в день, а в украинском пиар-агентстве Pragmatico - все 300. Украинский журналист-расследователь Василий Бидун из "Слідство.інфо" утверждает, что за полтора месяца в Pragmatico он наловчился писать столько комментариев за четыре часа. Не сопоставимы размеры "фабрик троллей" - если в Ольгино работает целая бригада в 300-400 человек, о чем рассказал бывший сотрудник Марат Миндияров в интервью The Washington Post, то в соответствующих польских и украинских структурах насчитывалось не более 20 сотрудников. Украинское агентство Pragmatico, как следует из фильма "Я-Бот", обслуживало интересы самых разных политиков не первого ряда. Среди них - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, не пробившийся в парламент и неудачно участвовавший в президентских выборах, а также солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавляемая которым партия "Голос" в итоге прошла в Верховную раду. "Ольгинские тролли" обслуживают в первую очередь политические интересы Кремля - деятельность российского "Агентства интернет-исследований" связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину, о чем говорится в расследовании спецпрокурора Мюллера. https://www.dw.com/ru/фабрики-троллей-новый-стандарт-в-политическом-пиаре/a-51656603
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
artsofpics написав:19yuriy91 Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет. Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?
это ты свои ....называешь аргументами? меня терзают смутные сомненья, когда слова расейских пропаган.донов транслируют здесь под своим мнением, в том числе и ты.
А мнение каких пропагандонов можно транслировать ?
Вполне возможно. Будут как с оппозицией Навального - регулярно митинговать, и потом строем в автозаки
вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?
Нет. Люди - это овцы, им нужен пастух, который направит. Это не оскорбления, а аналогия. А вы верите? Протестам нужны зажигатели, сотники и тысячники, спонсоры... А если 10-20 человек могут сами выйти - их все равно затопчут. Или вы верите, что "революция гидности" возникла сама и основана на людском недовольстве?
Вкладчик1234 написав:Вполне возможно. Будут как с оппозицией Навального - регулярно митинговать, и потом строем в автозаки
вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?
Нет. Люди - это овцы, им нужен пастух, который направит. Это не оскорбления, а аналогия. А вы верите? Протестам нужны зажигатели, сотники и тысячники, спонсоры... А если 10-20 человек могут сами выйти - их все равно затопчут. Или вы верите, что "революция гидности" возникла сама и основана на людском недовольстве?
Та я им предлагал организовать митинг хотя бы в 100 человек без денег в выходной день с минимальными плакатами П.с. На то они и овцы, что не понимают как делают митинги и чем проплаченные митинги отличаются от стихийных.