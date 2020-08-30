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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 105106107108>
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:40

Главная задача сетевых троллей - написание комментариев для организации фейковых дискуссий, к которым должны присоединиться реальные, не анонимные пользователи. Норма в Ольгино, по свидетельствам бывших сотрудников, - 135 комментариев в день, а в украинском пиар-агентстве Pragmatico - все 300. Украинский журналист-расследователь Василий Бидун из "Слідство.інфо" утверждает, что за полтора месяца в Pragmatico он наловчился писать столько комментариев за четыре часа.
Не сопоставимы размеры "фабрик троллей" - если в Ольгино работает целая бригада в 300-400 человек, о чем рассказал бывший сотрудник Марат Миндияров в интервью The Washington Post, то в соответствующих польских и украинских структурах насчитывалось не более 20 сотрудников.
Украинское агентство Pragmatico, как следует из фильма "Я-Бот", обслуживало интересы самых разных политиков не первого ряда. Среди них - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, не пробившийся в парламент и неудачно участвовавший в президентских выборах, а также солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавляемая которым партия "Голос" в итоге прошла в Верховную раду.
"Ольгинские тролли" обслуживают в первую очередь политические интересы Кремля - деятельность российского "Агентства интернет-исследований" связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину, о чем говорится в расследовании спецпрокурора Мюллера.
https://www.dw.com/ru/фабрики-троллей-новый-стандарт-в-политическом-пиаре/a-51656603
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:43

А "коллективный запад" не пользуется подобными технологиями "манипулирования сознанием"?
Например от компании Cambridge Analytica
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:44

Новий офіс кремлеботів
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:00

  Ukrainian написав:Новий офіс кремлеботів
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Хвастаетесь? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:09

  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:19yuriy91
Я знаю одну категорию людей, у которых чтобы ни случилось - "это пуутен" и "рука кремля!". Их еще вороватый барашек возглавляет.
Аргументы по сути есть? Или только - "рука кремля"?

это ты свои ....называешь аргументами?
меня терзают смутные сомненья, когда слова расейских пропаган.донов транслируют здесь под своим мнением, в том числе и ты.


А мнение каких пропагандонов можно транслировать ? :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:09

  Ukrainian написав:Новий офіс кремлеботів
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Оттуда пишешь?
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:13

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  artsofpics написав:Очередная цветная революция обломалась

Вполне возможно.
Будут как с оппозицией Навального - регулярно митинговать, и потом строем в автозаки

вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?

Нет. Люди - это овцы, им нужен пастух, который направит. Это не оскорбления, а аналогия.
А вы верите? Протестам нужны зажигатели, сотники и тысячники, спонсоры... А если 10-20 человек могут сами выйти - их все равно затопчут.
Или вы верите, что "революция гидности" возникла сама и основана на людском недовольстве?
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:16

  artsofpics написав:
  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вполне возможно.
Будут как с оппозицией Навального - регулярно митинговать, и потом строем в автозаки

вот просто любопытно, вы что, вообще не предполагаете не проплаченного недовольства "масс" ?

Нет. Люди - это овцы, им нужен пастух, который направит. Это не оскорбления, а аналогия.
А вы верите? Протестам нужны зажигатели, сотники и тысячники, спонсоры... А если 10-20 человек могут сами выйти - их все равно затопчут.
Или вы верите, что "революция гидности" возникла сама и основана на людском недовольстве?



Та я им предлагал организовать митинг хотя бы в 100 человек без денег в выходной день с минимальными плакатами :mrgreen:
П.с.
На то они и овцы, что не понимают как делают митинги и чем проплаченные митинги отличаются от стихийных.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:39

Вкладчик1234
"Массы" реально могут заблуждаться, и/или думать, что ведут себя и страну к великому светлому будущему и т.д. Вполне возможно, что они митингуют "за идею".

В "яблочко"!
"Мыссы" такие, какими их воспитывает "мультимедийное пространство", ну и "что приятно ушам" наши массы любят, а не Правду. :D
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:31

  andrijk777 написав:Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.

Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
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