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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:48

Re: Політична ситуація в Білорусі

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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:00

Ukrainian
У меня вопрос - вы, как я понял, на стороне протестующих в Беларуси?
А значит вы считаете, что майдан-2014 в Украине - это благо для страны?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.

Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.

Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко - :D :D :D жгите еще. От умора.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:07

  artsofpics написав:Ukrainian
У меня вопрос - вы, как я понял, на стороне протестующих в Беларуси?
А значит вы считаете, что майдан-2014 в Украине - это благо для страны?

Революція/переворот 1917 користь чи зло для російської імперії?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:11





Місцеві прокремлівські «учетки» пишуть що розійшлися
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:51

  andrijk777 написав:Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко - :D :D :D жгите еще. От умора.

Ти б спочатку загуглив тему, перед тим як щось писати.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:57

  Ukrainian написав:
  artsofpics написав:Ukrainian
У меня вопрос - вы, как я понял, на стороне протестующих в Беларуси?
А значит вы считаете, что майдан-2014 в Украине - это благо для страны?

Революція/переворот 1917 користь чи зло для російської імперії?

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