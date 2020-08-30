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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 31 сер, 2020 00:48
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:00
Ukrainian
У меня вопрос - вы, как я понял, на стороне протестующих в Беларуси?
А значит вы считаете, что майдан-2014 в Украине - это благо для страны?
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artsofpics
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04
unicdima написав: andrijk777 написав:
Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука.
.
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.
Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко -
жгите еще. От умора.
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andrijk777
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:07
artsofpics написав:Ukrainian
У меня вопрос - вы, как я понял, на стороне протестующих в Беларуси?
А значит вы считаете, что майдан-2014 в Украине - это благо для страны?
Революція/переворот 1917 користь чи зло для російської імперії?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:11
Місцеві прокремлівські «учетки» пишуть що розійшлися
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:51
Ти б спочатку загуглив тему, перед тим як щось писати.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:57
Ukrainian написав: artsofpics написав:Ukrainian
У меня вопрос - вы, как я понял, на стороне протестующих в Беларуси?
А значит вы считаете, что майдан-2014 в Украине - это благо для страны?
Революція/переворот 1917 користь чи зло для російської імперії?
Украініан совок-більшовик-комуняка?
https://fi202x.blogspot.com/
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