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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:31

  andrijk777 написав:Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.

Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:48

Re: Політична ситуація в Білорусі

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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.

Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.

Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко - :D :D :D жгите еще. От умора.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:11





Місцеві прокремлівські «учетки» пишуть що розійшлися
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

Оппозиция в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как
и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода,
демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими
требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух
не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и
разойдутся.

Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось
бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам,
залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок
(а то еще задумаются ).

зы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений
в нем нет. закон об "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде
тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и
революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и
независимой аграрной сверхдержавой?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:24

andrijk777 и Ukrainian
Вы, как я понимаю, на стороне протестующих?
А значит вы сторонники майдана-2014 в Украине?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30

  artsofpics написав:Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух
не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и
разойдутся.

Поэтому с сайта "оппозиции" и быстренько убрали первоначальную "программу". Т.к. там был сборник методичек порохоботов, яценюка, слайдеристов и остальных соросят-"активистов"-"реформаторов" (приватизация, дерусификация, беларусизация, "автокефальная РБ-церковь", да-да, РБ-томас :), и т.п.)

Конечно это быстро снесли, но кеш гугла всё помнит. Да и "программа" Тихановской состоит из того же плана, с тупо вырезанными кусками из первоначального варианта.

А чтоб "пипл хавал" - осторожно намекают на "путена-партнёра". Но очень тонко, чтоб потом можно было "красиво" отказаться от своих слов, типа "ничего не обещали", "Нас не так поняли", и т.п.

Вобщем-то видно, что "заговорщики" готовы пообещать что угодно, чтоб пролезть во власть: хоть путена-миротворца, хоть РБ-томас и "геть від москви"
Украина - богатая страна!
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