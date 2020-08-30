Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 23:31
Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:48
Re: Політична ситуація в Білорусі
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04
Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко - жгите еще. От умора.
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:11
Місцеві прокремлівські «учетки» пишуть що розійшлися
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:22
Re: Політична ситуація в Білорусі
Оппозиция в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как
и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода,
демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими
требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух
не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и
разойдутся.
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось
бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам,
залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок
(а то еще задумаются ).
зы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений
в нем нет. закон об "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде
тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и
революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и
независимой аграрной сверхдержавой?
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:24
andrijk777 и Ukrainian
Вы, как я понимаю, на стороне протестующих?
А значит вы сторонники майдана-2014 в Украине?
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30
Поэтому с сайта "оппозиции" и быстренько убрали первоначальную "программу". Т.к. там был сборник методичек порохоботов, яценюка, слайдеристов и остальных соросят-"активистов"-"реформаторов" (приватизация, дерусификация, беларусизация, "автокефальная РБ-церковь", да-да, РБ-томас , и т.п.)
Конечно это быстро снесли, но кеш гугла всё помнит. Да и "программа" Тихановской состоит из того же плана, с тупо вырезанными кусками из первоначального варианта.
А чтоб "пипл хавал" - осторожно намекают на "путена-партнёра". Но очень тонко, чтоб потом можно было "красиво" отказаться от своих слов, типа "ничего не обещали", "Нас не так поняли", и т.п.
Вобщем-то видно, что "заговорщики" готовы пообещать что угодно, чтоб пролезть во власть: хоть путена-миротворца, хоть РБ-томас и "геть від москви"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:52
цензура и борьба с неугодными.
вот у меня тупо удаляет все посты которые отмечены лайками и посты против Пороха и Кличка.
Больные на голову.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:16
artsofpics
достаточно, т.к. люди Верят в мечту и свою богоизбранность и никогда не поверят в Плохие предсказания.
С беларусами общаюсь, действительно, молодёжь уверена, что после свержения Лукашенко - заживут намного лучше!
Вообщем, "Лукашенко - тиран и убтйца" и то, что у каждого беоаркса нет своего самолёта и Феррари, виноват только Лукашенко и его сын Коля!
Бесполезно там всё..
Либо силой власть держать и быит Тираном, либой уйти и дать возможность беларусам окунуться в реальный Кап.мир.
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