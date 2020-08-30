Додано: Пон 31 сер, 2020 09:22

Оппозиция в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как

и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода,

демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими

требованиями протестующих будет совсем немного.

Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух

не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и

разойдутся.



Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось

бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам,

залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.

Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок

(а то еще задумаются ).



зы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений

в нем нет. закон об "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде

тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и

революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и

независимой аграрной сверхдержавой?