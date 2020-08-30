Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
|
|
|
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:31
Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:48
Re: Політична ситуація в Білорусі
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04
Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко - жгите еще. От умора.
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:11
Місцеві прокремлівські «учетки» пишуть що розійшлися
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:22
Re: Політична ситуація в Білорусі
Оппозиция в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как
и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода,
демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими
требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух
не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и
разойдутся.
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось
бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам,
залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок
(а то еще задумаются ).
зы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений
в нем нет. закон об "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде
тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и
революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и
независимой аграрной сверхдержавой?
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:24
andrijk777 и Ukrainian
Вы, как я понимаю, на стороне протестующих?
А значит вы сторонники майдана-2014 в Украине?
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30
Поэтому с сайта "оппозиции" и быстренько убрали первоначальную "программу". Т.к. там был сборник методичек порохоботов, яценюка, слайдеристов и остальных соросят-"активистов"-"реформаторов" (приватизация, дерусификация, беларусизация, "автокефальная РБ-церковь", да-да, РБ-томас , и т.п.)
Конечно это быстро снесли, но кеш гугла всё помнит. Да и "программа" Тихановской состоит из того же плана, с тупо вырезанными кусками из первоначального варианта.
А чтоб "пипл хавал" - осторожно намекают на "путена-партнёра". Но очень тонко, чтоб потом можно было "красиво" отказаться от своих слов, типа "ничего не обещали", "Нас не так поняли", и т.п.
Вобщем-то видно, что "заговорщики" готовы пообещать что угодно, чтоб пролезть во власть: хоть путена-миротворца, хоть РБ-томас и "геть від москви"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:16
artsofpics
достаточно, т.к. люди Верят в мечту и свою богоизбранность и никогда не поверят в Плохие предсказания.
С беларусами общаюсь, действительно, молодёжь уверена, что после свержения Лукашенко - заживут намного лучше!
Вообщем, "Лукашенко - тиран и убтйца" и то, что у каждого беоаркса нет своего самолёта и Феррари, виноват только Лукашенко и его сын Коля!
Бесполезно там всё..
Либо силой власть держать и быит Тираном, либой уйти и дать возможность беларусам окунуться в реальный Кап.мир.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:20
Попри деякий спад, вчора на вулиці вийшло людей не менше, ніж тиждень тому. Тому говорити про кінець "революції" ой як рано. Хоч деякі тролі на цьому форумі вже списали білоруських "опозиціонерів".
В будь-якому випадку "проблема" сама не розсосеться, проблему потрібно вирішувати.
І ключовим гравцем(після Луки, звичайно) є Путін.
Ось досить реальний сценарій для Путіна:
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:28
Так помнится недавно писали, что это Путин организовал майдан против Лукашенко.
Вагнеровцы там должны были помочь и т.д.
Неужели методички поменяли так быстро
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|