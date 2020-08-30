RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:31

  andrijk777 написав:Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.

Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:48

Re: Політична ситуація в Білорусі

Зображення
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Бравада Лукашенко - це просто сміх. Вже був один хто "ударил в ответ", це Путін. Вів санкції на польські яблука. :D :D .
Білорусь в десятки разів слабша економіка - він(Лука) буде когось санкціями шугати. Ідіот.

Смех без причины ........
Лукашенко просто перенаправит грузы на российские порты и гейропейцы сами побегут к нему на поклон.

Вся Гейропа тепер трясеться перед Лукашенко, всі прибіжать на поклон до Лукашенко - :D :D :D жгите еще. От умора.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:11





Місцеві прокремлівські «учетки» пишуть що розійшлися
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8927
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

Оппозиция в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как
и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода,
демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими
требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух
не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и
разойдутся.

Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось
бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам,
залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок
(а то еще задумаются ).

зы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений
в нем нет. закон об "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде
тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и
революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и
независимой аграрной сверхдержавой?
artsofpics
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 20.08.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:24

andrijk777 и Ukrainian
Вы, как я понимаю, на стороне протестующих?
А значит вы сторонники майдана-2014 в Украине?
artsofpics
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 20.08.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30

  artsofpics написав:Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух
не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и
разойдутся.

Поэтому с сайта "оппозиции" и быстренько убрали первоначальную "программу". Т.к. там был сборник методичек порохоботов, яценюка, слайдеристов и остальных соросят-"активистов"-"реформаторов" (приватизация, дерусификация, беларусизация, "автокефальная РБ-церковь", да-да, РБ-томас :), и т.п.)

Конечно это быстро снесли, но кеш гугла всё помнит. Да и "программа" Тихановской состоит из того же плана, с тупо вырезанными кусками из первоначального варианта.

А чтоб "пипл хавал" - осторожно намекают на "путена-партнёра". Но очень тонко, чтоб потом можно было "красиво" отказаться от своих слов, типа "ничего не обещали", "Нас не так поняли", и т.п.

Вобщем-то видно, что "заговорщики" готовы пообещать что угодно, чтоб пролезть во власть: хоть путена-миротворца, хоть РБ-томас и "геть від москви"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12392
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7108 раз.
Подякували: 3270 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:16

artsofpics
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось
бы на майдане?

достаточно, т.к. люди Верят в мечту и свою богоизбранность и никогда не поверят в Плохие предсказания.
С беларусами общаюсь, действительно, молодёжь уверена, что после свержения Лукашенко - заживут намного лучше!
Вообщем, "Лукашенко - тиран и убтйца" и то, что у каждого беоаркса нет своего самолёта и Феррари, виноват только Лукашенко и его сын Коля! :D
Бесполезно там всё..
Либо силой власть держать и быит Тираном, либой уйти и дать возможность беларусам окунуться в реальный Кап.мир.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:20

Попри деякий спад, вчора на вулиці вийшло людей не менше, ніж тиждень тому. Тому говорити про кінець "революції" ой як рано. Хоч деякі тролі на цьому форумі вже списали білоруських "опозиціонерів".
В будь-якому випадку "проблема" сама не розсосеться, проблему потрібно вирішувати.
І ключовим гравцем(після Луки, звичайно) є Путін.
Ось досить реальний сценарій для Путіна:
https://belaruspartisan.by/politic/510898/
И этот белорусский цугцванг открывает возможность для сценария, о котором уже неделю назад заговаривал Аркадий Островский. Сценария, в котором Путин является в непривычной для себя роли переговорщика-миротворца. Грубо говоря, оптимальным для Кремля становится сценарий, в котором Путин забирает Лукашенко в Москву на какую-нибудь бессмысленную должность секретаря союзного государства, предлагая Беларуси вместо него какого-то свежего (и в то же время насквозь прожженного) новенького батьку с твиттером и инстаграмом производственной тематики. В бизнесе и силовом предпринимательстве такой сценарий называется «белый рыцарь».

У сценария немало трудностей и побочных эффектов. Во-первых, Лукашенко (как всегда) к нему еще не готов. Во-вторых, идеального кандидата в новые батьки (как всегда) нет. В-третьих, отравление Навального слишком мощно позиционировало Путина в ряду пост-советских злодеев-диктаторов. И наконец, в четвертых, это будет серьезное отступление от путинского принципа «не поддаваться давлению». Так потом и Фургала в Хабаровск придется возвращать.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:28

  andrijk777 написав:Попри деякий спад, вчора на вулиці вийшло людей не менше, ніж тиждень тому. Тому говорити про кінець "революції" ой як рано. Хоч деякі тролі на цьому форумі вже списали білоруських "опозиціонерів".
В будь-якому випадку "проблема" сама не розсосеться, проблему потрібно вирішувати.
І ключовим гравцем(після Луки, звичайно) є Путін.
Ось досить реальний сценарій для Путіна:
https://belaruspartisan.by/politic/510898/
И этот белорусский цугцванг открывает возможность для сценария, о котором уже неделю назад заговаривал Аркадий Островский. Сценария, в котором Путин является в непривычной для себя роли переговорщика-миротворца. Грубо говоря, оптимальным для Кремля становится сценарий, в котором Путин забирает Лукашенко в Москву на какую-нибудь бессмысленную должность секретаря союзного государства, предлагая Беларуси вместо него какого-то свежего (и в то же время насквозь прожженного) новенького батьку с твиттером и инстаграмом производственной тематики. В бизнесе и силовом предпринимательстве такой сценарий называется «белый рыцарь».

У сценария немало трудностей и побочных эффектов. Во-первых, Лукашенко (как всегда) к нему еще не готов. Во-вторых, идеального кандидата в новые батьки (как всегда) нет. В-третьих, отравление Навального слишком мощно позиционировало Путина в ряду пост-советских злодеев-диктаторов. И наконец, в четвертых, это будет серьезное отступление от путинского принципа «не поддаваться давлению». Так потом и Фургала в Хабаровск придется возвращать.



Так помнится недавно писали, что это Путин организовал майдан против Лукашенко.
Вагнеровцы там должны были помочь и т.д.
Неужели методички поменяли так быстро :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9518)
31.08.2020 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.