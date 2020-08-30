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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:09

  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Так помнится недавно писали, что это Путин организовал майдан против Лукашенко.
Вагнеровцы там должны были помочь и т.д.
Неужели методички поменяли так быстро :idea:

- Ситуация вышла из под контроля РФ, только на 3 дня, когда Лукашенко отбивал челобитную Х..лу.
- Сразу прекратились погромы
- Силовики опускали щиты и приветствовали мирные митинги.
......................................
А пока, что всё как по писанному(В РФ)


Так это РФ майданит в Беларуссии или нет?
Тогда чего тут против Лукашенко топят, они что агенты Кремля? :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:11

  Lion+ написав:
  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Так помнится недавно писали, что это Путин организовал майдан против Лукашенко.
Вагнеровцы там должны были помочь и т.д.
Неужели методички поменяли так быстро :idea:

- Ситуация вышла из под контроля РФ, только на 3 дня, когда Лукашенко отбивал челобитную Х..лу.
- Сразу прекратились погромы
- Силовики опускали щиты и приветствовали мирные митинги.
......................................
А пока, что всё как по писанному(В РФ)


Так это РФ майданит в Беларуссии или нет?
Тогда чего тут против Лукашенко топят, они что агенты Кремля? :idea:

Я имею надежду, что у Вас есть мозг.
Вот и смотрите, делайте выводы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:17

  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:
Так это РФ майданит в Беларуссии или нет?
Тогда чего тут против Лукашенко топят, они что агенты Кремля? :idea:

Я имею надежду, что у Вас есть мозг.
Вот и смотрите, делайте выводы.


Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.
Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина. :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:36

  Lion+ написав:Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.
Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина. :idea:

А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".
Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".
Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:51

  Replay написав:Вкладчик1234
"Массы" реально могут заблуждаться, и/или думать, что ведут себя и страну к великому светлому будущему и т.д. Вполне возможно, что они митингуют "за идею".

В "яблочко"!
"Мыссы" такие, какими их воспитывает "мультимедийное пространство", ну и "что приятно ушам" наши массы любят, а не Правду. :D

Так не "жидо-масонам" вирішувати, що робити масам. Захотіли маси - вибрали Януковича чи Зеленського. Захотіли - скинули, на виборах чи Майданом, раз по хорошому не розуміють. Самі маси породили, самі і вб"ють, раз виявиться зрадником.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:09

  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.
Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина. :idea:

А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".
Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".
Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ)

Все идет согласно планам Кремля.
Жутко озабоченная Европа, своей истерией в прессе только катализирует процесс, наращивая день ото дня политические долги Лукашенко перед Россией.
Чем дольше продлятся мирные протесты, тем больше Батька будет обязан. В случае столкновений в Беларусь будут направлены колоны "вежливых" людей, которые не станут церемониться со всякими там КПЗ с последующим выпуском за границу. Заработают суды и ускоренно раздадут лидерам по 5-10 лет(по статьям от "косо посмотрел" до "не туда плюнул") без права досрочного освобождения. Вероятность отсидки в районе Томска-Магадана составит около 90%.
Для оппозиции в Беларуси нарисовался по факту цугцванг - любой последующий ход ведет к проигрышу. Все, чего они добились, - Беларусь ускоренными темпами будет привинчена к "братскому народу" Востока.
antey1969
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