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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:51
Replay написав:Вкладчик1234
В "яблочко"!
"Массы" реально могут заблуждаться, и/или думать, что ведут себя и страну к великому светлому будущему и т.д. Вполне возможно, что они митингуют "за идею".
"Мыссы" такие, какими их воспитывает "мультимедийное пространство", ну и "что приятно ушам" наши массы любят, а не Правду.
Так не "жидо-масонам" вирішувати, що робити масам. Захотіли маси - вибрали Януковича чи Зеленського. Захотіли - скинули, на виборах чи Майданом, раз по хорошому не розуміють. Самі маси породили, самі і вб"ють, раз виявиться зрадником.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:09
Kudrjavuy написав: Lion+ написав:
Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.
Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина.
А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".
Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".
Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ)
Все идет согласно планам Кремля.
Жутко озабоченная Европа, своей истерией в прессе только катализирует процесс, наращивая день ото дня политические долги Лукашенко перед Россией.
Чем дольше продлятся мирные протесты, тем больше Батька будет обязан. В случае столкновений в Беларусь будут направлены колоны "вежливых" людей, которые не станут церемониться со всякими там КПЗ с последующим выпуском за границу. Заработают суды и ускоренно раздадут лидерам по 5-10 лет(по статьям от "косо посмотрел" до "не туда плюнул") без права досрочного освобождения. Вероятность отсидки в районе Томска-Магадана составит около 90%, а с особо упорными либерасами вдумчиво побеседуют камерные патриоты России кавказской национальности на предмет смены пола.
Для оппозиции в Беларуси нарисовался по факту цугцванг - любой последующий ход ведет к проигрышу. Все, чего они добились, - Беларусь ускоренными темпами будет привинчена к "братскому народу" Востока.
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antey1969
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:17
antey1969 написав: Kudrjavuy написав: Lion+ написав:
Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.
Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина.
А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".
Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".
Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ)
Все идет согласно планам Кремля.
Жутко озабоченная Европа, своей истерией в прессе только катализирует процесс, наращивая день ото дня политические долги Лукашенко перед Россией.
Чем дольше продлятся мирные протесты, тем больше Батька будет обязан. В случае столкновений в Беларусь будут направлены колоны "вежливых" людей, которые не станут церемониться со всякими там КПЗ с последующим выпуском за границу. Заработают суды и ускоренно раздадут лидерам по 5-10 лет(по статьям от "косо посмотрел" до "не туда плюнул") без права досрочного освобождения. Вероятность отсидки в районе Томска-Магадана составит около 90%, а с особо упорными либерасами вдумчиво побеседуют камерные патриоты России кавказской национальности на предмет смены пола.
Для оппозиции в Беларуси нарисовался по факту цугцванг - любой последующий ход ведет к проигрышу. Все, чего они добились, - Беларусь ускоренными темпами будет привинчена к "братскому народу" Востока.
Вот я и спрашиваю зачем вы топите Лукашенко. Вы тут агенты Кремля?
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Lion+
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:21
Lion+ написав:
Вот я и спрашиваю зачем вы топите Лукашенко. Вы тут агенты Кремля?
Да не топит здесь никто Лукашенко, кроме нескольких диванных патриотов, да и у тех все строго идет по методичке - никогда не заморачиваются обоснованиями, сплошные ярлыки и клише постят.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:26
Lion+ написав:
Вот я и спрашиваю зачем вы топите Лукашенко. Вы тут агенты Кремля?
Він сам себе топить, як і послідовно і неухильно наближає РБ до аншлюсу. Хіба це опозиція, а не Лукашенко, як Янукович, попросив військову допомогу?
Бо цим зрадника крісло важливіше за Батьківщину, її Незалежність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:42
antey1969 написав: Kudrjavuy написав: Lion+ написав:
Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.
Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина.
А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".
Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".
Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ)
Все идет согласно планам Кремля.
Жутко озабоченная Европа, своей истерией в прессе только катализирует процесс, наращивая день ото дня политические долги Лукашенко перед Россией.
Чем дольше продлятся мирные протесты, тем больше Батька будет обязан. В случае столкновений в Беларусь будут направлены колоны "вежливых" людей, которые не станут церемониться со всякими там КПЗ с последующим выпуском за границу. Заработают суды и ускоренно раздадут лидерам по 5-10 лет(по статьям от "косо посмотрел" до "не туда плюнул") без права досрочного освобождения. Вероятность отсидки в районе Томска-Магадана составит около 90%, а с особо упорными либерасами вдумчиво побеседуют камерные патриоты России кавказской национальности на предмет смены пола.
Для оппозиции в Беларуси нарисовался по факту цугцванг - любой последующий ход ведет к проигрышу. Все, чего они добились, - Беларусь ускоренными темпами будет привинчена к "братскому народу" Востока.
НЕ ПОХОЖЕ. При всех минусах для РФ усатого таракана, любой другой белорусский лидер будет еще менее пророссийским и более прозападным, чем он. Да и белорусский народ в целом не хочет ни Луки, ни союза с Россией.
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:46
Lion+ написав:
Ещё как топят, читай коммент выше.
Можно проводить перепись агентов Путина
Агенти, як і їх хазяїн, визнають "результати" і топлять за вічне царювання вічнолегітимного. Так що очевидно, хто тут ху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:46
Волгарь
Спасибо, что подтвердили мою версию.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:48
Волгарь написав:
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России
Ну так напішить, про це, настоящему полковнику, а то до нього не доходить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:02
lapay написав: Волгарь написав:
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России
Ну так напішить, про це, настоящему полковнику, а то до нього не доходить.
Написал, бы но это ничего не изменит. Временно, Лука может и удержаться (реальная ситуация с забастовками сильно преувеличена, заводы работают), но чуть раньше-чуть позже его все равно сметут. И крах папы Коли несомненно повлияет и на Россию - выборы 24-го в случае участия и победы Путина могут привести точно к такому же сценарию. ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕНЯЕМОЙ!
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