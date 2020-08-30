Додано: Пон 31 сер, 2020 16:09

Kudrjavuy написав: Lion+ написав: Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.

Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина. Делаю, тут одновременно пишут, что майдан в Беларуссии раскачивает Кремль и тут же поддерживают это.Отсюда вывод все кто раскачивают стул под Лукашенко - работают на Путина.

А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".

Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".

Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ) А ещё лучше, если бы научились самостоятельно "отделять мух от котлет".Тогда увидели бы на порядок больше. поняли, что всё происходящее "формируется во времени".Что на сегодня, что бы сохранить Белоруссию - Лукашенко стал обыкновенным Губернатором от ТС(РФ)

Все идет согласно планам Кремля.Жутко озабоченная Европа, своей истерией в прессе только катализирует процесс, наращивая день ото дня политические долги Лукашенко перед Россией.Чем дольше продлятся мирные протесты, тем больше Батька будет обязан. В случае столкновений в Беларусь будут направлены колоны "вежливых" людей, которые не станут церемониться со всякими там КПЗ с последующим выпуском за границу. Заработают суды и ускоренно раздадут лидерам по 5-10 лет(по статьям от "косо посмотрел" до "не туда плюнул") без права досрочного освобождения. Вероятность отсидки в районе Томска-Магадана составит около 90%, а с особо упорными либерасами вдумчиво побеседуют камерные патриоты России кавказской национальности на предмет смены пола.Для оппозиции в Беларуси нарисовался по факту цугцванг - любой последующий ход ведет к проигрышу. Все, чего они добились, - Беларусь ускоренными темпами будет привинчена к "братскому народу" Востока.