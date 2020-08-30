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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:22
Волгарь написав:
И крах папы Коли несомненно повлияет и на Россию - выборы 24-го в случае участия и победы Путина могут привести точно к такому же сценарию. ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕНЯЕМОЙ!
Так полковник сам себе загнав у кут визнанням в обмін на вагнерівців. Тепер доведеться психічнохворого підтримувати до кінця, щоб він там не чудив. А так би не спішив, наполіг би на чесних перевиборах. Там би вибрали молодого дуполиза РФ, і на свої вибори висунув би молодого наступника.
А так обоє будуть триматись за крісло до громадянської війни.
Бо недарма президентам обмежують владу двома строками, щоб не доводилося виривати владних клопів з кров"ю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:23
lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27
Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Його ще не клонували, шоб зробити такі мітинги з путіних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27
Волгарь написав:
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен.
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим)
"больше доставалось", а он вспять повернул.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:28
lapay написав: Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Його ще не клонували, шоб зробити такі мітинги з путіних.
Вагнеровцев кто засылал если не Путин свергает Лукашенко?
Нато, Ес, Сбу или Цру?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:32
Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Ви застрягли в далекій історії ,Франції часів ЛюдовікаФранція-це Я....
Зараз трошки інші часи
Тому путіна цікавить слабка Білорусь ,а вже хто там на чолі Лукашенко чи Тіхановська...його цікавить мало.
При цьому Лукашенко десятки років пручався...бо був відносно самостійним.от і створили ситуацію в якій його самостійності стало менше....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:34
Lion+ написав:
Вагнеровцев кто засылал если не Путин свергает Лукашенко?
Нато, Ес, Сбу или Цру?
Вагнерівці там випадково застрягли, на шляху в українські тюрми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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