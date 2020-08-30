Додано: Пон 31 сер, 2020 18:10

Lion+

Путину и сам Лука надоел. Он бы его сменил на более сговорчивую кандидатуру.

Но, вероятно, такая кандидатура пока не выбрана.



На этом форуме пытаются внедрить формулу - кто против Лукашенко, тот против РФ и Путина. Что в ког'не неверно



Белорусы именно против Лукашено, но совершенно не против РФ и Путина

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой