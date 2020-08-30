Волгарь написав:И крах папы Коли несомненно повлияет и на Россию - выборы 24-го в случае участия и победы Путина могут привести точно к такому же сценарию. ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕНЯЕМОЙ!
Так полковник сам себе загнав у кут визнанням в обмін на вагнерівців. Тепер доведеться психічнохворого підтримувати до кінця, щоб він там не чудив. А так би не спішив, наполіг би на чесних перевиборах. Там би вибрали молодого дуполиза РФ, і на свої вибори висунув би молодого наступника. А так обоє будуть триматись за крісло до громадянської війни. Бо недарма президентам обмежують владу двома строками, щоб не доводилося виривати владних клопів з кров"ю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Волгарь написав:В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен. в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру. по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим) "больше доставалось", а он вспять повернул.
Lion+ написав:lapay Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин? Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Ви застрягли в далекій історії ,Франції часів Людовіка Франція-це Я.... Зараз трошки інші часи Тому путіна цікавить слабка Білорусь ,а вже хто там на чолі Лукашенко чи Тіхановська...його цікавить мало. При цьому Лукашенко десятки років пручався...бо був відносно самостійним.от і створили ситуацію в якій його самостійності стало менше....
pesikot написав:Белорусы именно против Лукашено, но совершенно не против РФ и Путина
Ведь вместо правления Луки - они уже получили правление РФ, а Лука уже лицо официально "временное" ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.