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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Волгарь написав:И крах папы Коли несомненно повлияет и на Россию - выборы 24-го в случае участия и победы Путина могут привести точно к такому же сценарию. ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕНЯЕМОЙ!

Так полковник сам себе загнав у кут визнанням в обмін на вагнерівців. Тепер доведеться психічнохворого підтримувати до кінця, щоб він там не чудив. А так би не спішив, наполіг би на чесних перевиборах. Там би вибрали молодого дуполиза РФ, і на свої вибори висунув би молодого наступника.
А так обоє будуть триматись за крісло до громадянської війни.
Бо недарма президентам обмежують владу двома строками, щоб не доводилося виривати владних клопів з кров"ю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:23

lapay

Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?

Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27

  Lion+ написав:lapay

Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?

Його ще не клонували, шоб зробити такі мітинги з путіних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27

  Волгарь написав:В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.


неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен. :D
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим) :mrgreen: "больше доставалось", а он вспять повернул.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:28

  lapay написав:
  Lion+ написав:lapay

Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?

Його ще не клонували, шоб зробити такі мітинги з путіних.

Вагнеровцев кто засылал если не Путин свергает Лукашенко?
Нато, Ес, Сбу или Цру?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:32

  Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Ви застрягли в далекій історії ,Франції часів Людовіка
Франція-це Я....
Зараз трошки інші часи
Тому путіна цікавить слабка Білорусь ,а вже хто там на чолі Лукашенко чи Тіхановська...його цікавить мало.
При цьому Лукашенко десятки років пручався...бо був відносно самостійним.от і створили ситуацію в якій його самостійності стало менше....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Lion+ написав:Вагнеровцев кто засылал если не Путин свергает Лукашенко?
Нато, Ес, Сбу или Цру?

Вагнерівці там випадково застрягли, на шляху в українські тюрми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:10

Lion+
Путину и сам Лука надоел. Он бы его сменил на более сговорчивую кандидатуру.
Но, вероятно, такая кандидатура пока не выбрана.

На этом форуме пытаются внедрить формулу - кто против Лукашенко, тот против РФ и Путина. Что в ког'не неверно

Белорусы именно против Лукашено, но совершенно не против РФ и Путина
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:14

2020-08-31

2020-08-31

1) Страны Балтии запретили Лукашенко въезд на свою территорию
Кроме Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии вошли 29 человек

2) "Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж
С каждым разом участников митингов становится все больше — в этот день протестующие также "поздравили" Лукашенко с днем рождения, принеся ему "подарки"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:41

  Lion+ написав:Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?

https://belaruspartisan.by/politic/510910/
Они, как ... видят, понимают, но ничего не могут сделать. А их форсированными темпами переваривает РФ
  pesikot написав:Белорусы именно против Лукашено, но совершенно не против РФ и Путина

Ведь вместо правления Луки - они уже получили правление РФ, а Лука уже лицо официально "временное" ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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