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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06

Kudrjavuy
Я тебе говорил, не приплетай меня в свои героиновые фантазии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:19

  Волгарь написав:НЕ ПОХОЖЕ. При всех минусах для РФ усатого таракана, любой другой белорусский лидер будет еще менее пророссийским и более прозападным, чем он. Да и белорусский народ в целом не хочет ни Луки, ни союза с Россией.
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.

якщо так "керувати", то в РФ лишиться в межах окружної дороги.

в нас "докерувалися" з "дотаційним Кримом та Донбасом", так сказати "впав тягар з пліч, і стало ліпше".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:22

  19yuriy91 написав:
  Волгарь написав:В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.


неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен. :D
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим) :mrgreen: "больше доставалось", а он вспять повернул.

а ще була "друга Хранція", яка "годувала весь Саюз і пів-Європи"
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  #<1 ... 107108109110
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