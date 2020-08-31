Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06

Kudrjavuy

Я тебе говорил, не приплетай меня в свои героиновые фантазии

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой