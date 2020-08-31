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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06
Kudrjavuy
Я тебе говорил, не приплетай меня в свои героиновые фантазии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:19
Волгарь написав:
НЕ ПОХОЖЕ. При всех минусах для РФ усатого таракана, любой другой белорусский лидер будет еще менее пророссийским и более прозападным, чем он. Да и белорусский народ в целом не хочет ни Луки, ни союза с Россией.
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов
, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
якщо так "керувати", то в РФ лишиться в межах окружної дороги.
в нас "докерувалися" з "дотаційним Кримом та Донбасом", так сказати "впав тягар з пліч, і стало ліпше".
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:22
19yuriy91 написав: Волгарь написав:
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен.
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим)
"больше доставалось", а он вспять повернул.
а ще була "друга Хранція", яка "годувала весь Саюз і пів-Європи"
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:53
lapay написав:
Вагнерівці там випадково застрягли, на шляху в українські тюрми.
може досить фейки розказувати?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:48
flyman написав: 19yuriy91 написав: Волгарь написав:
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен.
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим)
"больше доставалось", а он вспять повернул.
а ще була "друга Хранція", яка "годувала весь Саюз і пів-Європи"
"друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:56
19yuriy91 написав:
"друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Виходить, в РФ і РБ, мудріше.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:29
budivelnik написав: Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Ви застрягли в далекій історії ,Франції часів ЛюдовікаФранція-це Я....
Зараз трошки інші часи
Тому путіна цікавить слабка Білорусь ,а вже хто там на чолі Лукашенко чи Тіхановська...його цікавить мало.
При цьому Лукашенко десятки років пручався...бо був відносно самостійним.от і створили ситуацію в якій його самостійності стало менше....
Так и вы подыгрываете этой ситуации и играете на руку Путину критикуя Лукашенко?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:08
19yuriy91 написав:
друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:11
flyman написав:
Виходить, в РФ і РБ, мудріше.
Мудріші в Польщі, де ти ховаєшся в окопах, а в СНД найбільші зарплати там, де нафта, тільки ополяченому ватану це зрозуміти не дано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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